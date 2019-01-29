民眾貪看溼地美景 漲潮受困沙洲被救

2019-01-29 20:13 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



又是一起貪看溼地夕陽的受困，兩名民眾下午4時許，竟然不辨高美沙洲滿潮時間，不但行至高美溼地木棧道底，再往前500公尺步入沙洲，當漲潮時來不及回到木棧道，所報消防局清水分隊、岸巡隊各派出動力救生艇前往援救，初步先移動2人至相對高處無水處，所幸最後均安全離開沙洲。

清水分隊長李震雁指出，傍晚接到民眾報案後，表示同為18歲的陳男、吳女，可能是一時玩得興起，不但走完600多公尺的木棧道，更深入沙洲500公尺處，未料潮水漲起，兩人一時慌了手腳，由附近遊客協助報案，消防局及岸巡隊隨即出動救災（護）車5輛2艇，及多人前往搭救。

李震雁說，經查氣象局景點育樂預報網站，今天下午高美溼地的大潮時間為17時43分，所以接到受困人16時11分報案時，應該是是那時開始慢慢漲了，報案人來電時表示，「2名民眾受困高美溼地沙洲，現在漲潮中，沒辦法回到岸邊」，2位民眾被救上岸時說，「水都淹到膝蓋了，只能趕快求救。」