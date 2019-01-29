男國道殺妻再狠撞 檢憂「反覆傷害」聲押他

2019-01-29 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



國道十號高雄燕巢段昨天驚傳殺妻再衝撞案，劉姓男子昨天投案後，警詢卻昏倒送醫，今天出院後警方立即製作筆錄。他供稱，兼做乩童的孫姓妻子說神明指示他們不能同房，讓他惱怒，加上車上爭吵才行凶；橋頭地檢署偵訊後，認定他恐逃亡，再犯傷害、強制等行為，今晚向法院聲請羈押。

劉姓男子（58歲）曾有家暴報案記錄，與妻子孫女（31歲）育有1女1男，警方懷疑他因中風沒工作，遭妻子碎念，加上不滿妻子當乩童晚歸、在外交友多積怨；孫女母親透露，劉中風後個性變得自卑，會對妻小動粗，昨天應是有預謀。

劉今天警詢則說，妻子是為貼補家用當乩童，但最近卻說「神明指示他們不能同房」，懷疑妻子是否在外有男友，且昨天他後來要開去六龜，妻子不太想去，他開上國道妻子竟打電跟女兒說「被挾持了」，他怒火上來才拿放車上的水果刀刺殺她。

孫女的母親昨天就盼法官將這名女婿羈押，今天上午劉姓男子經高雄榮總評估可出院後，隨即被帶回國道五大隊刑事組製作筆錄，接著移送橋頭地檢署。檢方認為，劉姓男子涉犯殺人未遂、傷害及強制罪，罪嫌重大，有逃亡之虞，且有反覆再犯傷害、強制等犯行之虞，向法院聲請羈押。