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美國正式要求加拿大引渡孟晚舟 起訴詐欺等罪名

刁民嗆警拒盤查還說警察道歉 保大打臉他

2019-01-29 17:12聯合報 記者李承穎╱即時報導

杜姓男子本月17日途經台北市文山區木柵路五段漢文和橋口，遇到保安警察大隊路檢，不願配合，還對警察喊「拒絕出示警員證我現在就要離開，如果強制我停在旁邊，就是觸犯強制罪。逃避臨檢是做賊心虛嗎？」警方已造成後方塞車，便讓他離去，但杜卻將過程錄影發上網，還說警察事後致電道歉，但保大今天表示「過程都合法，絕無道歉！」

杜將影片分享到臉書社團「爆料公社」，影片標題還寫「你看看懂法律就是不一樣」，影片中杜要求警察出示證件，證明自己是警察，並大喊「你是誰？你要幹麻」，杜將影片發上網，被網友痛斥「自以為了不起的刁民」、「在國外應該車窗直接沒了」。

杜男被多數網友撻伐，又在臉書聲稱，台北市保警中隊事後打電話給他，承認執法有瑕疵，將會改進、檢討。

保大表示，杜的影片經過剪輯後，任意評斷、曲解事實，並投訴媒體及內政部服務熱線(1996)等單位要求大隊員警道歉，當日警方確實致電給杜表明，有關「警察職權行使法」第4條規定，警察行使職權，應說明事由，並身著制服或出示證件以表明身分，並不以出示證件為必要要件，過程中沒有道歉。

保大指出，臨檢當天，員警委婉說明盤查原因及依據，杜仍態度激動不予接受，員警看現場已造成交通雍塞，影響大部分用路人權益，於目視未發現異狀後，請他自行離去。

警方指出，不服從交通勤務警察或依法令執行交通指揮，經不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者，依「道路交通管理處罰條例」第60條規定，可處一萬元以上三萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照六個月；五年內違反本項規定二次以上者，處三萬元罰鍰，並吊扣其駕駛執照一年。

警方指出，民眾對警察執行公務如有疑義時，應以正當程序來表達訴求，可依警職法第29條規定，於警察行使職權時，當場陳述理由，表示異議。

杜男拒絕接受盤查，還要警員出示證件。記者李承穎／翻攝
杜男拒絕接受盤查，還要警員出示證件。記者李承穎／翻攝
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警察臨檢
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