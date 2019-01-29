影／2歲男童太崇拜警察 穿制服上街「巡邏」

2019-01-29 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



2歲的小男童「阿Ｑ」崇拜警察，常常去台北市中山警分局圓山派出所找警察叔叔阿姨們，中山分局日前拍攝賀歲宣傳ＭＶ，阿Ｑ也自告奮勇，穿著制服，開著「巡邏車」，跟著警察到花博公園發反詐騙傳單和交通宣導，當場拿著指揮棒「疏導交通」，路人見狀都直呼「實在太萌了！」

警方指出，阿Ｑ的阿姨在圓山所擔任員警，常常說「警察好帥，以後長大也要當警察！」，平常看到警車經過，都會特別開心叫喊，阿Ｑ的父母見他如此崇拜警察，還去訂做警察小制服和買一台小警車，讓他一圓警察夢。

警方表示，年節將至，中山分局特別於春節前，由分局長楊哲昌率領內、外勤主管於著名景點花博公園拍攝賀歲影片，結合治安、交通、為民服務各項宣導作為，傳遞市民警察在年節期間提供服務不間斷，另外也展現警察於過年期間仍堅守崗位，守護市民安全的決心。

中山分局指出，即日日起至2月11日為期15日，分局將舉家外出住家安全維護、結合民力服務社區針對各大金融機構、賣場提供防搶、防竊安全維護及犯罪預防宣導，還有免費護鈔服務。

也將針對春節期間榮濱年貨大街、行天宮及各商圈周邊道路加強派員進行交通疏導管制，各項治安、交通、為民服務即時訊息也都會不斷更新在「中山波麗士」的臉書，讓民眾掌握第一手訊息，安心過好年。