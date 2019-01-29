八德警方宣導品發「運動毛巾」 瞬間被搶光

2019-01-29 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



為強化宣導嚴禁酒後駕車，桃園市八德警分局今上午前往大湳市場、廣豐新天地購物商場，舉辦「開車不喝酒 喝酒不開車」的交通安全宣導活動。記者許政榆／攝影 分享 facebook 為強化宣導嚴禁酒後駕車，桃園市八德警分局今上午前往大湳市場、廣豐新天地購物商場，舉辦「開車不喝酒 喝酒不開車」的交通安全宣導活動，並發放印有「酒後不開車」標語的大紅色運動毛巾，由於運動毛巾樣式新穎，實用性高，不少民眾排隊搶領，宣導品瞬間發光。

警方指出，農曆春節連續假期將近，民眾紛紛湧進各傳統市場、大型賣（商）場及百貨公司年貨採買，為讓民眾感受春節氣氛，同時發送相關替代道路文宣，提醒用路人，妥善規劃行程，避開易壅塞路段，減少等候時間，活動中也提供紀念品跟錀匙圈，造型可愛精緻，讓現場民眾搶拿，氣氛熱鬧轟動。

春節連假期間，民眾返鄉出遊容易遇車潮，警方也規劃替代道路：

一、國道2號大湳交流道南下民眾可選擇替代之道路如下：八德區福德一路→和強路→義勇街→左轉介壽路（台4線）→右轉員林路（台3線、大溪、龍潭、觀音等交流道）南下。

二、國道2號大湳交流道北上民眾可選擇替代之道路如下：八德區福德一路→和平路→長安街→左轉八德區興豐路→接新北市鶯歌區八德路→三鶯交流道→接國道3號北上。八德區福德一路→右轉新北市鶯歌區鶯桃路→接三鶯交流道（國道3號）北上。

三、2月7、8日13-18時，國1高雄端至湖口、國3九如至大溪路段，各交流道之北向入口匝道實施高乘載管制，規劃往北替代路線如下：（一）大溪交流道永昌路→右轉仁和路（112線）左轉埔頂路→右轉公園路→左轉介壽路→右轉八德區興豐路（114線）→直行接新北市鶯歌區八德路至三鶯交流道北上。（二）或由八德區興豐路左轉大興路（或長安街）→右轉和平路→右轉福德一路→接國道2號→至國道1、3號繼續北上。