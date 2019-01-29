台南幼兒園失火疏散師生42人 無人傷亡

2019-01-29 14:53 中央社 台南29日電



台南市中西區府緯街一家幼兒園今天中午驚傳火警，42名師生緊急疏散，無人傷亡。

台南市消防局今天中午12時25分獲報，中西區府緯街一家幼兒園失火，立刻派出人車趕往灌救，下午1時8分撲滅。

消防局人員說，這家幼兒園當時緊急疏散，包括小朋友33人，老師4人，老師的子女5人，共42人。

消防局初步調查，幼兒園起火點在4樓鐵皮加蓋的佛堂，原因有待調查。