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新埔遠東紡織火警 消防人員佈水線搶攻

2019-01-29 14:29聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣消防局下午2點左右接獲民眾報案，指新埔鎮的遠東紡織公司南廠發生火警，消防局派遣新埔、工業、山崎、芎林、三大車組前往搶救，現場火勢不小，濃煙遠處可見，消防人員正佈水線搶攻。 

指新埔鎮的遠東紡織公司南廠發生火警，濃煙遠處可見。照片讀者提供
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指新埔鎮的遠東紡織公司南廠發生火警，濃煙遠處可見。照片讀者提供
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新竹
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