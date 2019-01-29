在地企業捐價值約140萬的偵防車 助警維護社會治安

2019-01-29 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



捐贈儀式今天在竹東分局舉行，林帝沅〈左〉、鍾永能〈左二〉代表公司捐贈偵防車鑰匙給竹東分局，由縣長楊文科〈中〉親自接受，再回贈感謝狀、警車模型以表謝忱。記者陳斯穎／攝影 分享 facebook

「工欲善其事，必先利其器」為了讓警方更好的維護地方治安，新竹縣在地企業家雲有限公司及春竹營造有限公司，特地捐贈1輛價值約140萬的偵防車給竹東分局，協助維護社會治安及強化打擊犯罪使用。

新竹縣長楊文科表示，現正值春安工作，此時捐贈的偵防車猶如虎添翼，保障這段期間治安良好，感謝2間公司基於回饋社會的責任感，以具體行動實現社會公益是值得鼓勵的事，希望新竹縣成為健康快樂的地方。

新竹縣政府警察局局長張榮興表示，隨著春節期間到來，民眾對於治安需求提升，此時送來偵防車能大大提升警方的偵防戰力，感謝家雲及春竹有限公司對治安的貢獻。

家雲有限公司總監林帝沅表示，雖然他們不像警察兄弟有受過專業訓練，但還是希望能與警察站在同一線，為地方的治安貢獻一份心力，因此與春竹營造有限公司一起捐贈這台偵防車。春竹營造有限公司特助鍾永能則說，期盼能藉此機會拋磚引玉，讓大家一起守護竹東治安。

竹東分局指出，分局原本有4輛偵防車，其中一輛車齡高、年限已到，近期才報廢，幸好這2間熱心的在地企業正好捐贈新的偵防車，讓分局在執行勤務上能更加有效率，也保護警察同仁執勤時的安全。

捐贈儀式今天在竹東分局舉行，林帝沅、鍾永能代表公司捐贈偵防車鑰匙給竹東分局，由縣長楊文科親自接受，再回贈感謝狀、警車模型以表謝忱。