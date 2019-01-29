影／撞人不賠一毛害人母下跪引激憤 網友肉搜洗版丟雞蛋

2019-01-29 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市王姓男子涉嫌在4年前撞傷黃姓女子，造成黃女頭部受傷，法院判王需賠償51萬元，王答應每月賠償5000元，未料王四年來一毛未賠，還養三車、吃外食，日前開協調會時，黃女母親下跪求王「拜託可憐我」，影片上臉書後，引發群情激憤，肉搜出王的臉書跟住家地址，除了留言灌爆王臉書之外，還涉嫌丟雞蛋「蛋洗」王的轎車，王今天前往派出所報案，希望警方加強住家安全。

王姓男子的臉書從昨天被肉搜出來後，不少網友就十分憤慨，前往王的臉書洗版留言，短短時間就有500多則留言「我從來都不知道2000，可以賠人家庭跟一個女兒也，你兒子值多少呀？還是你的命值多少？一樣2000嗎？我在等新聞跳出來你的臉」、「欠錢不還，每天爽爽過日，你心安理得嗎？」、「錢不會賣東西阿？車子、房子、都可以賣 再慘一點賣精賣血阿」、「現在發現事情鬧大才要處理，種什麼因得什麼果惡馬惡人騎，天不收你自會有人收」。

台中市第六警分局協和所表示，因陸續有媒體報導王的案件，王的臉書與住家地址也被網友公布在網路上，有激憤不滿的網友就涉嫌在今天凌晨前往王的住處附近，對王的轎車丟擲雞蛋，表達不滿，王因擔心人身安全，今天已到派出所報案，希望警方加強安全維護，例外王針對網友公布他臉書、住址的妨害秘密行為，暫不願提出告訴。

黃姓女網友昨天在臉書爆料公社發文求助，稱姪女在2015年1月間上班途中行經西屯區福康路、台灣大道時，遭王姓男子開車衝撞，造成姪女重傷顱內出血，病危後迄今仍有腦血管的後遺症，王依過失傷害罪嫌，遭判刑4月，得易科罰金，民事部分，台中高分院判賠51萬元確定，但家屬上網指控，王答應每月賠5000元，迄今卻一毛沒賠，王卻有多輛跑車與休旅車，黃女將日前雙方開協調會的影像公布，其中姪女的母親還向王下跪「求你可憐我」，引發網友一面撻伐。

台中市王姓男子涉嫌撞人撞傷後，一毛未賠，今天凌晨網友前往王的住處附近，對王的轎車丟擲雞蛋。記者陳宏睿／翻攝 分享 facebook

台中市黃姓女子被王姓男子撞成撞傷，王四年來一毛未賠，黃女母親在日前協調會時，向王下跪，希望王賠錢。圖／摘自臉書爆料公社 分享 facebook

台中市王姓男子的臉書昨天起陸續被激憤的網友留言洗版，短時間就有500多則留言。圖／摘自臉書爆料公社 分享 facebook