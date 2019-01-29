春節安全維護工作啟動 永和警消及民力守護居民過好年

2019-01-29 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



新北市議會副議長陳鴻源、新北市警副局長江振茂為鼓舞永和地區警察及協勤人員士氣，昨天晚上9時前往永和分局慰問。記者袁志豪／翻攝 分享 facebook

為期15天的「加強重要節日安全維護工作」自昨天晚間10時開始，到2月11日24時結束，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸，並配合政府施政重點及治安現況，將「掃黑、肅毒、打詐」列入重點項目；永和警分局統合警察、義警、民防、義交、守望相助隊等各種維安力量，展現政府維護治安決心、整頓交通盡心及服務民眾熱心。

新北市議會副議長陳鴻源、新北市警副局長江振茂為鼓舞永和地區警察及協勤人員士氣，昨天晚上9時與永和區市議員連斐璠、羅文崇、義警大隊副總幹事李嘉源副、民防大隊副大隊長林繼信、志工大隊幹事張惠芬暨永和區公所區長胡合鎔、永和警察之友會指認黃志彰前往永和區慰勤。

眾人共前往永和警分局、永利消防分隊及保安里守望相助隊慰問，指出執勤人員犧牲假日、不畏風寒、堅守崗位，致贈慰問品，表達關心及慰勞之意。

陳鴻源指出，維護社會治安人人有責，盼民眾共同發揮「警力有限、民力無窮」精神，一起守護永和地區優質環境，特別感謝在春節假期執勤的警察及民力，落實治安維護工作，提供民眾平安快樂的生活。

永和分局長謝宗宏表示，有市議會暨永和地區各級民代、永和區公所、義警、民防、志工、警友會等熱心團體支持及鼓勵警察，在年節期間，一定會持續重視「治安、交通、為民服務、風紀與團隊合作」信念，以贏得人民對警察工作團隊之信賴與讚佩，全力營造一個「平安、祥和、快樂」的新春假期。

新北市議會副議長陳鴻源、新北市警副局長江振茂為鼓舞永和地區警察及協勤人員士氣，昨天晚上9時前往永和分局慰問。記者袁志豪／翻攝 分享 facebook