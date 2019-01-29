中和分局春節便民「機動派出所」 設15個地點為民服務

2019-01-29 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



新北市警中和分局為讓民眾更便利，利用春節前夕民眾採買年貨的消費商場、金融機構周邊、寺廟及觀光人潮聚集地點，在轄區共設置15個「機動派出所」配備「一處受理全程服務到底」的設備，讓警察服務民眾更便利、更貼近民眾生活。記者袁志豪／翻攝 分享 facebook

農曆春節即將到來，新北市警中和分局為讓民眾更便利，利用春節前夕民眾採買年貨的消費商場、金融機構周邊、寺廟及觀光人潮聚集地點，在轄區共設置15個「機動派出所」配備「一處受理全程服務到底」的設備，讓警察服務民眾更便利、更貼近民眾生活。

中和警分局長張錦成表示，藉由「機動派出所」的設置與執行，間接加強轄區各項治安、交通、為民服務、犯罪預防及協助民眾舉家外出住居所安全維護等工作宣導，此次的服務是由「機動派出所」配備手提電腦、列印機等相關設備及器材，直接服務現場民眾並可受理各類案件與其他服務，為民眾節省往返派出所時間。

中和分局「機動派出所」從昨天起至2月12日止機動設置地點計有：景新街383巷傳統市場、景平路大潤發、南勢角捷運站、景安捷運站、烘爐地土地公廟、興南夜市、廣濟宮、枋寮市場、永安市場捷運站、八二三紀念公園、民德活動中心、環球購物中心、遠東世紀科學園區、錦和公園、南山威力廣場等15個地點為民眾服務。

警方指出，為期15天的「加強重要節日安全維護工作」自昨天晚間10時開始，到2月11日24時結束，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸，並配合政府施政重點及治安現況，將「掃黑、肅毒、打詐」列入重點項目；將統合警察、義警、民防、義交、守望相助隊等各種維安力量，展現政府維護治安決心、整頓交通盡心及服務民眾熱心。

新北市警中和分局為讓民眾更便利，利用春節前夕民眾採買年貨的消費商場、金融機構周邊、寺廟及觀光人潮聚集地點，在轄區共設置15個「機動派出所」配備「一處受理全程服務到底」的設備，讓警察服務民眾更便利、更貼近民眾生活。記者袁志豪／翻攝 分享 facebook

新北市警中和分局為讓民眾更便利，利用春節前夕民眾採買年貨的消費商場、金融機構周邊、寺廟及觀光人潮聚集地點，在轄區共設置15個「機動派出所」配備「一處受理全程服務到底」的設備，讓警察服務民眾更便利、更貼近民眾生活。記者袁志豪／翻攝 分享 facebook

新北市警中和分局為讓民眾更便利，利用春節前夕民眾採買年貨的消費商場、金融機構周邊、寺廟及觀光人潮聚集地點，在轄區共設置15個「機動派出所」配備「一處受理全程服務到底」的設備，讓警察服務民眾更便利、更貼近民眾生活。記者袁志豪／翻攝 分享 facebook

新北市警中和分局為讓民眾更便利，利用春節前夕民眾採買年貨的消費商場、金融機構周邊、寺廟及觀光人潮聚集地點，在轄區共設置15個「機動派出所」配備「一處受理全程服務到底」的設備，讓警察服務民眾更便利、更貼近民眾生活。記者袁志豪／翻攝 分享 facebook

新北市警中和分局為讓民眾更便利，利用春節前夕民眾採買年貨的消費商場、金融機構周邊、寺廟及觀光人潮聚集地點，在轄區共設置15個「機動派出所」配備「一處受理全程服務到底」的設備，讓警察服務民眾更便利、更貼近民眾生活。記者袁志豪／翻攝 分享 facebook