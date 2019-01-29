少年結夥侵入住宅強盜 雖矇被害人雙眼卻逃不過監視器

2019-01-29 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



許姓少年去年與廖姓婦人的兒子結怨，向友人賴男嗆稱是否不敢去綁架、強盜？賴應允去強盜廖婦財物，但因廖認識許，由賴先進入廖婦住處，以繩索綑綁被害人後，再聯絡許進屋搜刮財物，經警在被害人住處內監視器畫面，查出許是搶嫌予以查獲，台中地檢署今天依加重強盜罪起訴許、賴。

起訴書指出，去年6月4日中午，許姓少年（17歲，經少年法庭移送中檢偵辦）與賴男（21歲），在台中市神岡區豐洲路某檳榔攤內聊天，過程中許向賴嗆稱是否不敢去綁架、強盜？賴答應去強盜，許交付繩子及空氣槍給賴，並約定去神岡區豐洲路強盜廖婦等人。

因60多歲的廖婦認識許姓少年，許恐事跡敗露，約定由賴控制廖婦行動，再聯絡許進屋搜刮財物。賴即到廖婦住處，佯稱要借廁所而進入廖婦住所內。