客戶領到破損鈔 郵局女職員登門道歉「一路哭回家」

2019-01-29 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



除了有空姐傳出被要求替客人擦大便的受辱事件，中華郵政台中市宜欣郵局職員陳惠澤昨也在臉書指出，只因為有客戶從ATM領到一張破損的千元大鈔，因這位客戶的連串客訴，使公司「領導」帶著非當事人的女職員登門道歉，後來造成女職員晚上一路哭著回家。

陳惠澤此文貼出後，有臉友貼出大陸順風快遞員工因車輛擦撞遭人毆打受辱，但公司老闆代為出面討公道的事件為例，並問「郵局有沒有這種官？」也有臉友留言「太委屈了，為何一直寵壞這些無理的人」。

看在目前公司正推動「幸福企業」理念的1111人力銀行副總經理何啟聖眼裡，他認為，企業應該營造大家庭的氛圍，並做員工的後盾；員工有了幸福感才能揮潛能，公司和社會因而受惠，否則一位帶著怨懟和委屈的員工，豈能在工作有所發揮，甚至可能每天都會得罪客戶，又怎能為公司帶來好處。

他認為，公司不能平常嘴巴上說員工是公司是最大的資產，但是遇到了事件，又拿出「以客為尊」的信念要求員工。尤其此時員工是需要依賴的，公司應發揮大家庭的功能，理解並照顧員工。如果只是一味的以客為尊，那個意思就有些類似愚忠、愚孝，也是沒有必要的。

何啟聖指出，像領到破損鈔這種事，固然也許要讓客戶臨櫃更換，會造成些許麻煩，但畢竟可以彌補，金融機構該有一定的SOP流程，除了口頭致意，或也可送些小禮物；硬要主管帶著與自己業務無關的女職員登門致歉，似乎並不必要。

1111人力銀行副總經理何啟聖指出，公司不能平常嘴巴上說員工是公司是最大的資產，但是遇到了事件，又拿出「以客為尊」的信念要求員工。圖／取自何啟聖臉書 分享 facebook