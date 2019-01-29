過年前小偷加緊賺年終 永和「正義哥」貼文提醒住戶

2019-01-29 10:13 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



素有「正義哥」稱號的男子袁立誠在臉書社團「我是永和人」貼文指出近日發生歹徒入侵民宅事件，要住戶小心，歹徒是從頂樓往下攀爬，從臥房浴室氣窗爬進屋內，被女屋主及兒子發現，發生扭打，女屋主被咬傷，歹徒揚言持刀砍人，趁機逃逸。轄區警方證實接獲報案，正積極調閱監視器追查。

男子袁立誠時常在大台北地區行善、送上汽油、指揮交通、幫助路人，素有「正義哥」稱號；昨天晚間9時許，他在臉書社團「我是永和人」貼文表示本月22日上午8時許，永利路發生歹徒入侵民宅事件，歹徒從頂樓往下攀爬，從女屋主女兒浴室氣窗爬進屋內，女兒當時正在睡覺。

歹徒離開臥房來到客廳，在客廳發出聲音，女屋主及兒子察覺，發生扭打，歹徒撞破落地窗玻璃，並咬傷女屋主；原本女屋主與兒子即將制伏歹徒，歹徒揚言拿刀砍人，只好放手讓他逃逸，現場遺留手機、鞋子、眼鏡。

女屋主報警，但至今歹徒仍逍遙法外，請大家特別注意門窗，不論樓高幾層、窗子多小，都要關好，女屋主事後已加裝鐵窗，就怕歹徒再來。

歹徒逃離時，有被鄰居監視器拍到背影，女屋主回憶歹徒特癥為三分平頭、身高165上下、身穿黑色羽絨外套、深色長褲、黑色耐吉球鞋、算濃眉大眼、年紀約45上下、中壯體型、身上有濃厚菸味。

袁立誠提醒大家，年關將近，大家要注意門窗安全；若發生竊案，現場證物切勿徒手觸摸，例如該案手機勿直接撿拾，窗臺、門把等，都可能留有歹徒指紋，這些都是有利的證據，甚至警員到場也不能隨意徒手碰觸，新指紋會壓過舊指紋，應該交由鑑識科的專業員警來處理。

網友紛紛留言「好恐怖」、「我家之前也是年節前被偷，門窗都有鎖緊，但是小偷直接把門鎖拆了，整棟住戶沒人發現，家裡值錢的都帶走了，四年了也沒抓到」、「在小巷的朋友也要注意喔！我們家附近新生路（新生市場）的巷子內星期六半夜停的機車全部被撬開座墊搜刮裡面的物品」。

網友擔心寫下「不知道為什麼中永和會變成這樣！！居家竊盜案件這麼多，為什麼沒有有效的嚇阻辦法？？我在一年多前的某個疲累下班夜晚，回到家後看到家中被破窗而入，金錢財物貴重物品被搜刮，驚訝嚇到覺得真的太誇張！工作多年的心血損失沒有了！人身安全也沒保障！我們都是平凡的老百姓，每天工作賺錢只求溫飽，為什麼竊賊可以如此輕易將別人的心血就這樣拿走⋯到現在也沒破案下落！！有時候還會做惡夢驚醒，覺得這一切太不公平⋯誰能幫幫我們？讓我們能安心生活？」

永和警分局指出，本案仍在積極調閱監視器畫面，從現場犯嫌遺留物件包括鞋子、眼鏡、手機等及相關跡蹬，初步鎖定45歲古姓男子涉有重嫌（毒品、竊盜前科），目前持續追緝中。

素有「正義哥」稱號的男子袁立誠在臉書社團「我是永和人」貼文指出近日發生歹徒從臥房浴室氣窗入侵民宅事件，要住戶小心。圖／翻攝自臉書社團「我是永和人」 分享 facebook

素有「正義哥」稱號的男子袁立誠在臉書社團「我是永和人」貼文指出近日發生歹徒入侵民宅事件，要住戶小心。圖／翻攝自臉書社團「我是永和人」 分享 facebook