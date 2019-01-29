親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

紐時：從一個小螺絲看蘋果為何無法在美國製造

影／苗栗龍鳳港路口車禍 騎士墜3米深溝獲救

2019-01-29 09:28聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港路口清晨7點30分左右發生貨車與機車碰撞事故，機車騎士掉落3公尺深的龍鳳大排水溝內，苗栗縣消防局據報派員將他救起送醫，傷者意識清楚，案由警方處理中。

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港路口清晨7點多發生車禍，機車騎士掉落3公尺深的龍鳳大排水溝內...
苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港路口清晨7點多發生車禍，機車騎士掉落3公尺深的龍鳳大排水溝內，苗栗縣消防局派員將他救起送醫。圖／苗栗縣消防局提供
分享

苗栗縣機車騎士
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

寂寞芳心溫柔鄉 女子掉落愛情陷阱險被騙

2019-01-29 10:59

客戶領到破損鈔 郵局女職員登門道歉「一路哭回家」　

2019-01-29 10:32

過年前小偷加緊賺年終 永和「正義哥」貼文提醒住戶

2019-01-29 10:13

春安工作啟動 新北市議長蔣根煌慰問員警

2019-01-29 09:42

警察人事定案？ 基警局長黃明昭將接任刑事局長

2019-01-28 23:56

新北春節安全維護工作啟動 三大主軸守護市民過好年

2019-01-28 23:40

國小旁夾娃娃店 竟暗藏春色 中市府：將立即稽查

2019-01-28 23:22

警察人事調整史上最亂 高層不同調大亂鬥

2019-01-28 22:18

宜蘭礁溪玉龍路住宅火警 老翁不幸嗆煙亡

2019-01-28 19:58

民進黨新潮流辦公室被砸 許智傑：譴責暴力

2019-01-28 19:44

碧潭詭異大魚拉釣竿 釣客離奇喪命遺體無傷發還

2019-01-28 19:39

新潮流台灣新社會智庫 遭陳抗常客打破辦公室玻璃

2019-01-28 19:00

推坐輪椅白髮老母到馬路要給車撞 正義女挺身攔阻

2019-01-28 18:39

差點被普悠瑪撞 婦強行跨越平交道旁人驚「阿嬤母湯」

2019-01-28 16:57

萬華區黨員毆警還秀黨證 民進黨將祭開除黨籍

2019-01-28 15:40

疑爭吵女遭夫殺傷跳國道送醫 小孩被緊急安置

2019-01-28 14:34

忘了關門引「賊」入室 美髮店遭搜刮11萬元3C產品

2019-01-28 14:22

雙面膠黏鐵尺 賊10分鐘從南屯土地公廟偷走5千元

2019-01-28 14:21

台南民宅火災 一男子獲救送醫

2019-01-28 14:06

影／轎車迴轉機車撞上 騎士翻滾多圈受傷送醫

2019-01-28 13:45

引擎蓋鬆脫砸碎擋風玻璃 強開北宜網友驚呼太扯

2019-01-28 13:44

1歲女嬰高燒陷昏迷 警員火速開道送醫順利脫離險境

2019-01-28 13:09

國道驚傳女子跳車全身血 行凶丈夫載走兒再投案

2019-01-28 13:07

影／欠債年關難過 男燒炭警消急救援

2019-01-28 12:16

霞喀羅古道登山客摔邊坡 消防員擔架拖拉7小時下山

2019-01-28 10:59

公車司機血糖低頭暈車停路邊 警通知業者換手

2019-01-28 10:09

假日開車硬衝逢甲夜市 網友諷：一定導航帶壞的

2019-01-28 09:05

移工夜飲送同鄉返國 酒駕被抓3人可能「一起回家」

2019-01-28 09:01

高雄風槍奪命女童確定死因 檢：氣體栓塞

2019-01-24 13:29

國道5號雪山隧道內發生火燒車 目前二線道均封閉通行

2019-01-08 09:15
看更多

熱門文章

國道殺妻求救畫面曝光 家暴男曾倒車再撞妻

2019-01-28 18:35

警察人事調整史上最亂 高層不同調大亂鬥

2019-01-28 22:18

國道驚傳女子跳車全身血 行凶丈夫載走兒再投案

2019-01-28 13:07

網友幫爺爺整理房間 驚見內藏「長壽的秘訣」

2019-01-28 17:38

普悠瑪翻車百日 罹難者託夢：冤枉、不甘心、死不瞑目

2019-01-28 19:03

「洗腎室」也可偷情 醫師：65歲男子10年換4位妹陪

2019-01-28 16:57

萬華區黨員毆警還秀黨證 民進黨將祭開除黨籍

2019-01-28 15:40

過年前要讓民眾有感 警政署狂抓近兩千名詐騙犯

2019-01-28 14:44

鐵條插背國道狠殺妻 男投案昏厥送醫

2019-01-28 16:07

警察人事定案？ 基警局長黃明昭將接任刑事局長

2019-01-28 23:56

工程師常累癱夜歸 嬌妻跟蹤發現另有隱情

2019-01-28 21:03

推坐輪椅白髮老母到馬路要給車撞 正義女挺身攔阻

2019-01-28 18:39

引擎蓋鬆脫砸碎擋風玻璃 強開北宜網友驚呼太扯

2019-01-28 13:44

差點被普悠瑪撞 婦強行跨越平交道旁人驚「阿嬤母湯」

2019-01-28 16:57

獸醫教授貪汙罪又回聘 台大：未違反教師法規定

2019-01-28 15:07

輔大性侵案夏林清求償1元 女學生：結痂傷口再被掀起

2019-01-28 22:51

殺妻男報案稱「我殺了老婆」 警：以為對方亂講話

2019-01-28 16:57

女兒被撞重傷加害駕駛擺爛不賠 母跪他「求你可憐我」

2019-01-29 01:03

美女名醫外遇墮胎賠老公100萬 搬憲法提再審遭打臉

2019-01-28 12:50

花蓮前議長涉混充16噸廢棄物賣台泥 5年賺4億多被起訴

2019-01-28 13:08

家暴男國道殺妻再衝撞 岳母怒：法官一定要押

2019-01-28 20:33

13歲少女倒追不成告對方性侵 結果37歲歐巴回應超暖心

2019-01-28 18:35

國道與夫爭執遭殺傷跳車 初估婦人身中7刀

2019-01-28 15:45

疑爭吵女遭夫殺傷跳國道送醫 小孩被緊急安置

2019-01-28 14:34

1歲女嬰高燒陷昏迷 警員火速開道送醫順利脫離險境

2019-01-28 13:09

撞死清大物理奇才 胡家瑞試槍再被起訴

2019-01-28 12:51

新潮流台灣新社會智庫 遭陳抗常客打破辦公室玻璃

2019-01-28 19:00

萬華區黨員毆警還秀黨證 民進黨開鍘

2019-01-28 16:11

假扮觀光客 明星臉越籍女子露E奶賣淫

2019-01-28 14:01

普悠瑪滿百日 罹難老師家屬淚訴：每天思念到無法呼吸

2019-01-28 13:08

詐團躲拉脫維亞騙大陸人 主嫌爽開藍寶堅尼超跑

2019-01-28 12:12

豬隊友一起去討債 車上玩槍走火射中駕駛後腦

2019-01-28 18:22

碧潭詭異大魚拉釣竿 釣客離奇喪命遺體無傷發還

2019-01-28 19:39

十年天堂網友…酒店女喝毒咖啡墜樓亡 郵差男友撇責任

2019-01-28 12:19

民進黨新潮流辦公室被砸 許智傑：譴責暴力

2019-01-28 19:44

賓士駕駛遇警狂飆撞小黃 一查原來是通緝犯

2019-01-28 14:31

撞死清大生肇逃 他開啟犯罪人生

2019-01-29 00:10

客戶領到破損鈔 郵局女職員登門道歉「一路哭回家」　

2019-01-29 10:32

他網購私運大麻14次為解燙傷疼痛 法官同情判免關

2019-01-28 23:35

想資助男友 軍校女學生偷室友5千元嘗苦果

2019-01-28 12:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top