新北春節安全維護工作啟動 三大主軸守護市民過好年

2019-01-28 23:40 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



春節將至，新北市警察局今年加強春節期間安全維護工作從本月28日22時至2月11日24時止，為期15天，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，除了守護國人春節期間住家、人身、財產、金融機構的安全外，也會加強各項防搶、防竊、酒後不開車之宣導。

針對各大風景區、火車、高鐵、捷運、公車車站及賣場周邊也會加強交通疏導，讓民眾旅遊保持順暢、安全；同時會成立貼身、貼心服務的「機動派出所」、「民眾舉家外出之住宅安全守護」、關懷弱勢族群等為民服務措施。各項維護治安、交通、為民服務措施，更加親切、溫馨、貼近民眾需求。

本月28日晚間9時許起由市長侯友宜、副市長謝政達、市議會蔣根煌議長、副議長陳鴻源等分成4條慰問路線，侯友宜前往板橋區、謝政達前往土城區、蔣根煌前往新莊區及陳鴻源前往永和區，分別慰問警察、消防機關、憲兵單位及里守望相助隊等，除發放加菜金及慰問品，也慰勉眾人在春節期間堅守崗位辛勞。

新北市長侯友宜指出市府以簡政便民、行動治理、智能城市為施政重點，讓新北市持續升級，成為安居樂業的好地方，也勗勉警（民）力、消防、友軍等利用巡守時機，主動發掘社會弱勢邊緣人，適時給予溫馨關懷與溫情扶助，轉介給社福單位輔導，讓弱勢家庭都能得到政府關心照護，免於無助與恐懼。

侯友宜表示，過去曾擔任警政署長，深知春節期間警察及協勤的民防、義警、義刑、義交、志工等民力不畏艱苦付出的辛勞，特別協同警友會理事長郭進源、民防大隊長吳建亨、義警大隊長鄭誼宏、志工協進會理事長黃桂蘭等，親赴板橋、海山分局加油打氣。

侯友宜帶著板橋慈惠宮象徵「平安」的平安金逐一送給員警及協勤民力，期許藉著所有執勤警、民力共同戮力將「平安」傳遞給市民，最後由市長與警察局長胡木源齊心協力完成象徵「安居樂業」的平安拼圖，祝福所有人員平平安安、富貴吉祥。

侯友宜除了對板橋、海山分局的用心表示讚賞，更對員警及協勤民力去年一整年為治安、交通付出的辛勞表示感謝，也期許在板橋分局長王文澤、海山分局長王順益的創新思維與強大執行力的帶領下，持續專注於「斬手」、「防竊」、「掃毒」暨「金融機構安全維護」等治安工作。

侯友宜指出，新北市政府致力於打造安居、安全及安心的三安生活環境，其中治安維護更是重要的一環，而治安除了由警政機關來維持之外，更需要民間力量來協助執行。

侯友宜感謝警察同仁及義警、民防、守望相助隊的民力伙伴們，在寒風刺骨的深夜，犧牲與家人團聚的寶貴時間，全心投入安全維護工作，由於這種無私的付出和熱愛這座城市的服務熱忱，才能實現「安居樂業」的美好願景，讓全體市民能安心過好年，「平安順遂、諸事大吉」。

新北市副市長謝政達則與警察局副局長李漢卿、區長楊志宏等人前往土城分局、土城消防分隊及員信里守望相助隊等單位，慰勉警、消基層同仁及協勤民力；慰問品由土城分局長余昭俊代表受頒，另各義警、義交、義刑、志工等大（副）隊長、民防協進會總幹事也分別頒贈慰問金、慰問品予協勤民力。