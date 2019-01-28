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推坐輪椅白髮老母到馬路要給車撞 正義女挺身攔阻

2019-01-28 18:39聯合報 記者袁志豪╱即時報導

徐姓女子今天在路上遇到一名男子竟將自己坐輪椅、白髮蒼蒼的母親推到馬路正中央，連稱「來啊、來啊、來撞她」；徐女趕緊上前將老人家推到路旁，警告他「這樣很危險」，對方竟回「我爽啊、我爽啊」，又將老人家推到馬路中間。徐女報警，但男子在警方到場前已經推著母親離去，徐女將過程PO在臉書社團「我是永和人」，希望社會局能夠介入關心。

徐女今天下午1時許在臉書社團「我是永和人」PO文「這是我第一次打電話報警，這個男生剛剛把自己媽媽推到馬路正中央，一直叫車子來撞她，一直叫車子來啊、來啊、來撞她！快來撞她，然後不管綠燈紅燈就推在雙黃線上。我上前把她媽媽推走，告訴他你已經影響到用路人，而且這樣很危險！」

該名男子竟回「乾妳屁事我爽啊！我爽啊！」後來又將母親推到馬路中間，此時有個大哥過來幫忙，見狀的店家說，他們常常這樣，就讓他們回去吧！該名男子母親也稱他一喝酒就這樣，謝謝關心。徐女不知道怎麼辦，還是讓他們回去了，男子在警察到場之前已經走了。

徐女表示很擔心那個阿嬤很危險，也謝謝剛剛幫忙的大哥，只是他常常這樣推媽媽去路中間叫人來撞，真的很危險，他的媽媽還一直跟我說謝謝；她真的不知道怎麼辦，希望社會局能介入，也希望大家在路上如果看到他們可以小心一點，他會直接把他媽媽推到路中間。

新北市警永和分局指出，文章中所說永貞路、保平路為永和所轄區，警員接獲報案趕往時，男子已經離去，也不知道他所住地址，本案警方並未介入處理，將提醒警員巡邏時再多加注意。

徐姓女子今天在路上遇到一名男子竟將自己坐輪椅、白髮蒼蒼的母親推到馬路正中央，連稱...
徐姓女子今天在路上遇到一名男子竟將自己坐輪椅、白髮蒼蒼的母親推到馬路正中央，連稱「來啊、來啊、來撞她」。圖／翻攝臉書社團「我是永和人」
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徐姓女子今天在路上遇到一名男子竟將自己坐輪椅、白髮蒼蒼的母親推到馬路正中央，連稱...
徐姓女子今天在路上遇到一名男子竟將自己坐輪椅、白髮蒼蒼的母親推到馬路正中央，連稱「來啊、來啊、來撞她」。圖／翻攝臉書社團「我是永和人」
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