差點被普悠瑪撞 婦強行跨越平交道旁人驚「阿嬤母湯」

2019-01-28 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



日前一列普悠瑪列車行經新竹市時，發生一名老婦人闖越平交道的違規事件，當時普悠瑪列車正準備通過客雅平交道，突然一名老婦人疑似不耐久候，竟穿過柵欄強行通過鐵軌，就在婦人走到中間時，才發現列車已經逼近，婦人小跑步早一步通過，火車隨即從她背後疾駛而過。鐵路警方監看監視器畫面驚呼，「阿嬤，毋湯安捏啦！有夠危險！」。

鐵路警察局新竹分駐所指出，日前普悠瑪列車經過新竹市客雅平交道時，突然看到前方有人闖越平交道，列車司機緊急剎車，但因車速過快，列車仍高速通過平交道才停下，當時無法確定是否撞上民眾，鐵路警方獲報後查看，先由列車外觀判斷無撞擊痕跡後，再調閱平交道監視器，確定並未撞上民眾，不過當時有造成列車延誤。

警方檢視監視器畫面，才發現當時平交道警鈴已響，柵欄也已放下，竟有一名老婦人突然穿過柵欄，若無其事地通過鐵軌，就在她走到三分之一時，已發現左方列車逼近，她竟未停步，反而快步通過鐵軌，就在她剛跨過鐵軌不到1秒，列車就從她身後疾駛而過，驚險畫面嚇壞所有人。鐵路警方將清查婦人身分依法開罰。