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「洗腎室」也可偷情 醫師爆65歲男病患10年有4人陪

先生要和妻子說話 被認為找麻煩判准離婚

2019-01-28 16:09聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市男子阿明（化名）2015年3月娶大陸女子為妻，結婚5個月後來台居住後，阿明妻子經常拒絕與他同房，對他說話口氣惡劣，數度離家出走，去年8月離家後迄今杳無音訊，行方不明，阿明向法院訴請離婚，阿明妻子未到法院開庭辯論，也未提出書狀作何聲明或陳述；法官認為不論何人處於與阿明相同的處境，都會喪失維持婚姻意願，判准離婚，全案可上訴。

阿明主張，他與大陸籍配偶2015年3月結婚，膝下無子女，同年8月妻子即申請來台南同居，他努力工作維持家計，並體諒妻子來生活，對她相當寬容，希長久圓滿維持婚姻，無奈她來台不久，經常拒絕與他住同一房間。並以從事看護工作，經常上午6、7點出門，原本晚上6、7點會返家，後遲延至晚上11、12點才返回。

阿明指出，他要與妻子說話，即認為他要找麻煩，對他說話口氣惡劣。希望約妻子到朋友家坐坐都拒絕；妻子在2016年間離家7，天，2017年間離家3天，離家期間音訊全無。去年8月16日妻子整理衣物，三度離開家庭，迄今未回家，向法院訴請離婚。

法官認為，阿明妻子經常拒絕與原告同房，早出晚歸，對先生不友善，並曾表示離婚意願，數度離家出走，不論何人處於與阿明相同的處境，都會喪失維持婚姻意願，兩人間確有難以維持婚姻重大事由，且可歸責於妻子，阿明請求判決離婚，應予准許。

台南市男子阿明（化名）娶大陸女子為妻，阿明妻子來台後經常拒絕與他同房，對他說話口...
台南市男子阿明（化名）娶大陸女子為妻，阿明妻子來台後經常拒絕與他同房，對他說話口氣惡劣，數度離家出走，阿明向法院訴請離婚，法官認為不論何人處於與阿明相同的處境，都會喪失維持婚姻意願，判准離婚，全案可上訴，圖為台南地院外觀。圖/本報資料照片
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離婚婚姻結婚
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