幼童瞬間跑出路口 駕駛險撞上按喇叭家長反譙駕駛

2019-01-28 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中網友「鬼爪」昨天晚間7時許，前往彰化縣拜訪友人，行經人潮眾多的田中夜市時，突然有一名幼童從路旁跑到路中央，差一點就被網友開車撞上，網友緊急煞車後按鳴喇叭，未料幼童的家長跑出來抱小孩時，還嗆網友「亂按喇叭」，網友十分氣憤，將影片分布在自己的粉專跟臉書爆料公社，引發網友熱議「恐龍家長」、「家長是不會手牽手嗎」；台中市交大執法組表示，根據影片狀況，可依法開罰家長300元。

台中市交通大隊執法組表示，根據道路交通管理處罰條例第78條的規定，行人在交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥 、蹲、立，足以阻礙交通，可依法開罰300元，若違法者是未滿14歲的幼童，則是處罰法定代理人或是監護人，呼籲網友可將影片送往案發地的交通分隊檢舉，以利後續開罰。

網友「鬼爪」表示，發影片的目的，還是希望呼籲家裡的小孩或者寵物要牽好，免得他們突然跑到路上。昨天晚間6時許，開車經過彰化縣田中夜市旁邊，車速當時已經很低，還是差點撞到路邊衝出來的小孩，他只是按喇叭提醒家長小孩要顧好而已，家長不檢討一下自己沒牽好小孩，還嗆「按什麼喇叭？小孩就沒辦法顧啊」，脾氣真的很大。