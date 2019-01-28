雙面膠黏鐵尺 賊10分鐘從南屯土地公廟偷走5千元

2019-01-28 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市第四警分局黎明所23日接獲報案，南屯區某福德祠被竊賊以鐵尺加雙面膠的方式，在短短10分鐘內，偷走放在功德箱內的香油錢，廟方估計損失約近2萬元，警方獲報後調閱監視器，鎖定張姓男子涉案，24日通知張到案說明，張承認偷錢，但辯稱只得手5千餘元，且都已玩遊戲機台花完，全案警詢後今依竊盜罪嫌函送法辦。

台中市第四警分局黎明所調查，23日凌晨3時許，張姓男子（36歲，竊盜前科）南屯區新生里永和宮福德祠徘徊，趁無人之際，利用雙面膠、鐵尺黏取功德箱內的香油錢，得手贓款後騎車逃逸，23日清晨廟方主委發現後，報警求助，並向警方表示，每月香油錢約近2萬元，廟方主委發現時，功德箱已被清空，估計損失近2萬元。

警方循線通知張到案說明，剛開始不願承認犯行，經員警曉以大義，並提示相關監視器等蒐證畫面，張自知罪證確鑿，承認犯行，辯稱只偷走約5600元，不是主委所說的2萬元，且贓款在玩遊戲台時已輸光，全案警詢後，今依竊盜罪嫌函送法辦。