影／轎車迴轉機車撞上 騎士翻滾多圈受傷送醫

相關新聞
差點被普悠瑪撞 婦強行跨越平交道旁人驚「阿嬤母湯」2019-01-28 16:57
萬華區黨員毆警還秀黨證 民進黨將祭開除黨籍2019-01-28 15:40
疑爭吵女遭夫殺傷跳國道送醫 小孩被緊急安置2019-01-28 14:34
忘了關門引「賊」入室 美髮店遭搜刮11萬元3C產品2019-01-28 14:22
雙面膠黏鐵尺 賊10分鐘從南屯土地公廟偷走5千元2019-01-28 14:21
台南民宅火災 一男子獲救送醫2019-01-28 14:06
引擎蓋鬆脫砸碎擋風玻璃 強開北宜網友驚呼太扯2019-01-28 13:44
1歲女嬰高燒陷昏迷 警員火速開道送醫順利脫離險境2019-01-28 13:09
國道驚傳女子跳車全身血 行凶丈夫載走兒再投案2019-01-28 13:07
影／欠債年關難過 男燒炭警消急救援2019-01-28 12:16
霞喀羅古道登山客摔邊坡 消防員擔架拖拉7小時下山2019-01-28 10:59
公車司機血糖低頭暈車停路邊 警通知業者換手2019-01-28 10:09
假日開車硬衝逢甲夜市 網友諷：一定導航帶壞的2019-01-28 09:05
移工夜飲送同鄉返國 酒駕被抓3人可能「一起回家」2019-01-28 09:01
3隻狗9條腿！高雄捕獸夾猖獗2019-01-27 23:40
碧潭詭異大魚拉扯釣竿 釣客下水離奇喊「救命」沉水中2019-01-27 23:23
暗夜6車連環撞 釀1死2傷2019-01-27 23:23
直擊／警察攔車開車門後方機車撞上 警掏錢賠騎士2019-01-27 18:00
影／70歲老夫妻遇詐到超商領傳票 警4小時追回120萬2019-01-27 16:49
影／工人騎車上班撞大貨車身亡 司機過失致死罪送辦2019-01-27 16:40
影／男子心虛逃臨檢闖紅燈 撞人還撞斷號誌桿2019-01-27 16:20
公車撞上瑪莎拉蒂屁股 司機下車傻眼2019-01-27 14:55
百萬敞篷跑車撞車 彰化139線又出事2019-01-27 14:43
影／螳螂捕蟬雀在後 婦巿場扒竊不知警在旁站很久2019-01-27 14:08
20萬遺小黃後座 後上乘客卻都沒發現2019-01-27 14:06
翻車後平安無事 保時捷女車主環島送萬個便當還願2019-01-27 13:51
影／路口閃紅燈大貨車未停讓 機車騎士攔腰撞上送醫不治2019-01-27 13:46
駕駛打瞌睡自撞護欄 釀中山高6車連環撞1死1傷2019-01-27 13:30
家暴男殺2幼女竟交保 檢抗告才收押2019-01-27 13:25
汐止汽車修理廠驚傳火警 廠長遭灼傷、意識清醒2019-01-27 13:14
國3台南東山段休旅車自撞護欄 男女受傷受困救出送醫2019-01-27 12:46
高雄風槍奪命女童確定死因 檢：氣體栓塞2019-01-24 13:29
國道5號雪山隧道內發生火燒車 目前二線道均封閉通行2019-01-08 09:15
熱門文章
碧潭詭異大魚拉扯釣竿 釣客下水離奇喊「救命」沉水中2019-01-27 23:23
總經理特助遭資遣 他告贏電子廠討回100K月薪2019-01-27 19:59
國道驚傳女子跳車全身血 行凶丈夫載走兒再投案2019-01-28 13:07
假日開車硬衝逢甲夜市 網友諷：一定導航帶壞的2019-01-28 09:05
別人的年終總不讓人失望 工程師淡定秀45萬網友羨2019-01-28 10:53
萬華區黨員毆警還秀黨證 民進黨將祭開除黨籍2019-01-28 15:40
美女名醫外遇墮胎賠老公100萬 搬憲法提再審遭打臉2019-01-28 12:50
鐵條插背國道狠殺妻 男投案昏厥送醫2019-01-28 16:07
引擎蓋鬆脫砸碎擋風玻璃 強開北宜網友驚呼太扯2019-01-28 13:44
獸醫教授貪汙罪又回聘 台大：未違反教師法規定2019-01-28 15:07
花蓮前議長涉混充16噸廢棄物賣台泥 5年賺4億多被起訴2019-01-28 13:08
直擊／警察攔車開車門後方機車撞上 警掏錢賠騎士2019-01-27 18:00
過年前要讓民眾有感 警政署狂抓近兩千名詐騙犯2019-01-28 14:44
萬華區黨員毆警還秀黨證 民進黨開鍘2019-01-28 16:11
「洗腎室」也可偷情 醫師：65歲男子10年換4位妹陪2019-01-28 16:57
霞喀羅古道登山客摔邊坡 消防員擔架拖拉7小時下山2019-01-28 10:59
黨證當護身符？襲警男交保嗆殺警 民進黨譴責2019-01-28 00:09
1歲女嬰高燒陷昏迷 警員火速開道送醫順利脫離險境2019-01-28 13:09
普悠瑪滿百日 罹難老師家屬淚訴：每天思念到無法呼吸2019-01-28 13:08
詐團躲拉脫維亞騙大陸人 主嫌爽開藍寶堅尼超跑2019-01-28 12:12
公車司機血糖低頭暈車停路邊 警通知業者換手2019-01-28 10:09
供養法師1900萬 告詐欺不起訴2019-01-27 23:43
國道與夫爭執遭殺傷跳車 初估婦人身中7刀2019-01-28 15:45
十年天堂網友…酒店女喝毒咖啡墜樓亡 郵差男友撇責任2019-01-28 12:19
欲殺2幼女 父5萬交保 檢急拘提 法院改押2019-01-27 23:50
撞死清大物理奇才 胡家瑞試槍再被起訴2019-01-28 12:51
疑爭吵女遭夫殺傷跳國道送醫 小孩被緊急安置2019-01-28 14:34
假扮觀光客 明星臉越籍女子露E奶賣淫2019-01-28 14:01
北市女子墜樓亡 租處搜出150包毒品咖啡包2019-01-28 08:04
女友墜樓亡屋內查獲毒咖啡 男友：我們才同居10天2019-01-28 10:08
想資助男友 軍校女學生偷室友5千元嘗苦果2019-01-28 12:14
3山老鼠竊取價值51萬扁柏 3人共遭重罰1863萬元2019-01-28 10:54
永和分屍案 檢：美籍被告何傑生可能涉及幫助殺人2019-01-28 11:33
父罵敗家子被揍死 母求「兒被關我怎辦」仍無期定讞2019-01-28 11:16
他醉茫茫抱路人孫女還搶機車 清醒後遭重刑伺候2019-01-28 13:18
無照陸客撞傷婦 判賠168萬元2019-01-27 23:40
精障男砸車被訴 未送精神鑑定…法官批檢察官2019-01-27 23:59
3隻狗9條腿！高雄捕獸夾猖獗2019-01-27 23:40
賣家隱瞞訊息2800萬出售凶宅 法院判賠125萬2019-01-28 14:33
移工夜飲送同鄉返國 酒駕被抓3人可能「一起回家」2019-01-28 09:01
留言