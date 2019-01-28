1歲女嬰高燒陷昏迷 警員火速開道送醫順利脫離險境

2019-01-28 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



「幸虧有你們，謝天謝地！」王姓男子家中1歲2個月的女嬰高燒不退，晚間與妻子開車將女兒送醫急救，途中經過夜市卻遇上堵車；家屬急得如熱鍋上螞蟻，看到路旁有員警，立刻搖下車窗大喊「警察」。3名員警立刻鳴笛開道，發揮「即刻救援」的精神，協助家屬將女嬰護送到醫院，經過醫師診斷後脫離險境。

新北市板橋警分局表示，板橋區王姓男子本月21日晚間在家發現女兒高燒不退，由妻子抱著女嬰，王的母親在後座協助，從家中出發要前往亞東醫院看急診；但車輛開到南雅夜市附近，當時夜市人潮眾多，車流緩慢堵塞，眼見女兒已呈現昏厥無意識的狀態。

王妻當時看到警用機車經過，立即不斷招手、拍打車身高喊「警察、警察」，也請求夜市口逛街路人，幫忙呼喊巡邏員警；王姓男子也用力鳴按喇叭，板橋所巡佐熊錦勇、警員林有祐丞、林敬倫因此騎回了解，王妻告知女嬰疑似因發燒，尚未來得及退燒併發呼吸困難，嘴唇發紫，緊急送醫，並無先天性疾病史。

警員見女嬰已嘴唇發黑，情況危急，立刻開啟警報器，鳴笛幫忙家屬開道，協助家屬一路將女嬰護送到亞東醫院急診室急救；女嬰經過院方治療觀察後，順利脫離險境，平安恢復健康。王姓夫妻檔為了感謝員警熱心助人，特別記下警用機車車號，前天按圖索驥找上板橋分局。

王的妻子拿著手上機車車號，發現停在騎樓的一輛警用機車正是當晚幫助他們的警車，開心的走進板橋派出所，向執勤員警致謝。