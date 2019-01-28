霞喀羅古道登山客摔邊坡 消防員擔架拖拉7小時下山

2019-01-28 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



67歲莊姓男子昨天參加新北市山鹿登山隊所舉辦2天1夜霞喀羅古道之旅，預計第1日由尖石養老登山口進入，第2日由五峰鄉民生部落登山口走出，沒想到莊男於出發當日下午在霞喀羅古道11公里處疑似因為行走不慎摔落邊坡，造成腰部受傷無法行走。新竹縣消防局前往搶救，以捲式擔架層層固定，便開始2人1組進行拖拉前進，順利將傷者救出。

新竹縣消防局指出，昨天接獲民眾報案，表示五峰鄉霞喀羅古道11公里處有1名登山客受傷無法行走，消防局立刻派遣轄區分隊前往搶救，但因山路崎嶇且泥濘，即使已出動6人小組，搬運速度仍十分緩慢，擔心山區夜間氣溫驟降，傷者恐失溫，消防局加派6人協助，最後在昨天晚間10點45分將傷患安全送達登山口，由救護車載送至竹東榮民醫院檢查。

新竹縣消防局說，昨天第一批人員前往，攜帶山區救援祕密武器—SKED(捲式擔架)前往，1行6人於昨天下午3點21分在7.5公里處接觸到傷患，經評估其生命徵象穩定且意識清楚，消防人員特地先在SKED鋪上睡墊及睡袋增加舒適度，再請莊姓男子躺在睡袋裡面保暖以避免失溫，後又將捲式擔架層層固定，便開始2人1組進行拖拉前進。但因為古道道路泥獰且又有上下坡道，行進速度十分緩慢，救難人員體力消耗極速，故請求加派人員支援。

消防局考量近日冷氣團來襲，山區晚間氣溫驟降至5、6度，擔心傷者於山區發生失溫狀況，立即調派其他分隊共計7名人員，於昨晚六點由山搜教官小隊長馬明義帶隊在黑夜中冒著低溫疾行，終於在晚上10點45分將傷患安全送達至登山口，由救護車載送至竹東台大醫院檢查。