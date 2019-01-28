假日開車硬衝逢甲夜市 網友諷：一定導航帶壞的

2019-01-28 09:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市逢甲夜市每逢例假日人潮眾多，例如逢甲大學周邊文華路假日常擠滿逛街的人潮，汽機車開進去後，幾乎是寸步難行，但有網友昨天在臉書爆料，稱有名轎車駕駛直接開進滿是人潮的逢甲夜市文華路，還沿途按喇叭要前進，網友直呼「誇張」，有網友留言回應「一定是導航害的」；台中市第六警分局西屯所表示，該駕駛的行為沒有違法，該道路不管平日、假日都是可供汽機車通行，無法開罰，但因人潮眾多，建議遊客還是先規劃好路線，減少行車時間。

昨天有網友在臉書爆料公社發文附照，一名轎車駕駛開進滿是徒步人潮的逢甲夜市，網友發文表示，「這太誇張了，逢甲夜市！還一直按喇叭要前進；照片一出後，引發網友熱議，有網友笑諷「這一段至少要開半小時了吧！」、「如果是我、會超想死」、「一定是導航帶壞他的」、「想看他怎麼出去」。

台中市第六警分局西屯所長陳世儒表示，經查該駕駛行駛的路段是文華路，雖然該路段有在西屯路端設置下午4時至隔天清晨8時禁止汽機車進入的警告標示，但該標示是夜市管委會自行設置的，沒有法律效力，因此該駕駛開進逢甲夜市的行為，無法開罰。