親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

王浩宇爆料陳思宇人緣差被當測試工具 柯文哲嗆：他是誰？

理科太太不專業？當「科學傳播」成「打臉大戲」

假日開車硬衝逢甲夜市 網友諷：一定導航帶壞的

2019-01-28 09:05聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市逢甲夜市每逢例假日人潮眾多，例如逢甲大學周邊文華路假日常擠滿逛街的人潮，汽機車開進去後，幾乎是寸步難行，但有網友昨天在臉書爆料，稱有名轎車駕駛直接開進滿是人潮的逢甲夜市文華路，還沿途按喇叭要前進，網友直呼「誇張」，有網友留言回應「一定是導航害的」；台中市第六警分局西屯所表示，該駕駛的行為沒有違法，該道路不管平日、假日都是可供汽機車通行，無法開罰，但因人潮眾多，建議遊客還是先規劃好路線，減少行車時間。

昨天有網友在臉書爆料公社發文附照，一名轎車駕駛開進滿是徒步人潮的逢甲夜市，網友發文表示，「這太誇張了，逢甲夜市！還一直按喇叭要前進；照片一出後，引發網友熱議，有網友笑諷「這一段至少要開半小時了吧！」、「如果是我、會超想死」、「一定是導航帶壞他的」、「想看他怎麼出去」。

台中市第六警分局西屯所長陳世儒表示，經查該駕駛行駛的路段是文華路，雖然該路段有在西屯路端設置下午4時至隔天清晨8時禁止汽機車進入的警告標示，但該標示是夜市管委會自行設置的，沒有法律效力，因此該駕駛開進逢甲夜市的行為，無法開罰。

陳世儒說，逢甲夜市未有管制車輛進入，但遊客眾多，春節連續假期將湧入更多人潮，呼籲民眾出遊前應先瞭解熟悉路況，以維護行車安全並有效節省行車時間，避免影響遊興。警方也將加強農曆年假期間的安全維護，持續為治安、交安努力，讓民眾有個愉快的春節假期。

台中市有轎車駕駛在假日開進人潮擠爆的逢甲夜市，被網友拍照後貼到臉書。圖／摘自臉書...
台中市有轎車駕駛在假日開進人潮擠爆的逢甲夜市，被網友拍照後貼到臉書。圖／摘自臉書爆料公社
分享

夜市
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

碧潭詭異大魚拉扯釣竿 釣客下水離奇喊「救命」沉水中

2019-01-27 23:23

霞喀羅古道登山客摔邊坡 消防員擔架拖拉7小時下山

2019-01-28 10:59

公車司機血糖低頭暈車停路邊 警通知業者換手

2019-01-28 10:09

移工夜飲送同鄉返國 酒駕被抓3人可能「一起回家」

2019-01-28 09:01

3隻狗9條腿！高雄捕獸夾猖獗

2019-01-27 23:40

暗夜6車連環撞 釀1死2傷

2019-01-27 23:23

直擊／警察攔車開車門後方機車撞上 警掏錢賠騎士

2019-01-27 18:00

影／70歲老夫妻遇詐到超商領傳票 警4小時追回120萬

2019-01-27 16:49

影／工人騎車上班撞大貨車身亡 司機過失致死罪送辦

2019-01-27 16:40

影／男子心虛逃臨檢闖紅燈 撞人還撞斷號誌桿

2019-01-27 16:20

公車撞上瑪莎拉蒂屁股 司機下車傻眼

2019-01-27 14:55

百萬敞篷跑車撞車 彰化139線又出事

2019-01-27 14:43

影／螳螂捕蟬雀在後 婦巿場扒竊不知警在旁站很久

2019-01-27 14:08

20萬遺小黃後座 後上乘客卻都沒發現

2019-01-27 14:06

翻車後平安無事 保時捷女車主環島送萬個便當還願

2019-01-27 13:51

影／路口閃紅燈大貨車未停讓 機車騎士攔腰撞上送醫不治

2019-01-27 13:46

駕駛打瞌睡自撞護欄 釀中山高6車連環撞1死1傷

2019-01-27 13:30

家暴男殺2幼女竟交保 檢抗告才收押

2019-01-27 13:25

汐止汽車修理廠驚傳火警 廠長遭灼傷、意識清醒

2019-01-27 13:14

國3台南東山段休旅車自撞護欄 男女受傷受困救出送醫

2019-01-27 12:46

影／屏東動力飛行傘玩家摔落河床 右大腿骨折

2019-01-27 11:05

3隻狗9條腿！高雄恐怖捕獸夾猖獗

2019-01-27 09:50

影／逛百貨從S號偷到XL 她辯稱有思覺失調症

2019-01-27 09:28

中山高北上嘉義縣路段6車連環撞 釀1死2傷

2019-01-27 07:47

高雄風槍奪命女童確定死因 檢：氣體栓塞

2019-01-24 13:29

國道5號雪山隧道內發生火燒車 目前二線道均封閉通行

2019-01-08 09:15
看更多

熱門文章

碧潭詭異大魚拉扯釣竿 釣客下水離奇喊「救命」沉水中

2019-01-27 23:23

總經理特助遭資遣 他告贏電子廠討回100K月薪

2019-01-27 19:59

家暴男殺2幼女竟交保 檢抗告才收押

2019-01-27 13:25

翻車後平安無事 保時捷女車主環島送萬個便當還願

2019-01-27 13:51

公車撞上瑪莎拉蒂屁股 司機下車傻眼

2019-01-27 14:55

影／控性侵傳播妹砍斷2手指 7凶嫌全數落網

2019-01-27 12:05

影／工人騎車上班撞大貨車身亡 司機過失致死罪送辦

2019-01-27 16:40

雙胞胎姊妹童言「吸鳥鳥可玩手機」母驚知遭性侵

2019-01-27 14:10

假日開車硬衝逢甲夜市 網友諷：一定導航帶壞的

2019-01-28 09:05

國3台南東山段休旅車自撞護欄 男女受傷受困救出送醫

2019-01-27 12:46

直擊／警察攔車開車門後方機車撞上 警掏錢賠騎士

2019-01-27 18:00

矯正署女高官砸1900萬養法師 告詐欺提再議仍不起訴

2019-01-27 15:11

餐廳工讀生LINE自報位置 同事撂人衝士林夜市砍人

2019-01-27 12:53

影／70歲老夫妻遇詐到超商領傳票 警4小時追回120萬

2019-01-27 16:49

百萬敞篷跑車撞車 彰化139線又出事

2019-01-27 14:43

黨證當護身符？襲警男交保嗆殺警 民進黨譴責

2019-01-28 00:09

供養法師1900萬 告詐欺不起訴

2019-01-27 23:43

影／路口閃紅燈大貨車未停讓 機車騎士攔腰撞上送醫不治

2019-01-27 13:46

欲殺2幼女 父5萬交保 檢急拘提 法院改押

2019-01-27 23:50

北市女子墜樓亡 租處搜出150包毒品咖啡包

2019-01-28 08:04

影／螳螂捕蟬雀在後 婦巿場扒竊不知警在旁站很久

2019-01-27 14:08

20萬遺小黃後座 後上乘客卻都沒發現

2019-01-27 14:06

駕駛打瞌睡自撞護欄 釀中山高6車連環撞1死1傷

2019-01-27 13:30

酒駕拒測挨罰9萬獲撤銷 法官：警沒告知拒測後果

2019-01-27 13:52

無照陸客撞傷婦 判賠168萬元

2019-01-27 23:40

汐止汽車修理廠驚傳火警 廠長遭灼傷、意識清醒

2019-01-27 13:14

公車司機血糖低頭暈車停路邊 警通知業者換手

2019-01-28 10:09

精障男砸車被訴 未送精神鑑定…法官批檢察官

2019-01-27 23:59

女友墜樓亡屋內查獲毒咖啡 男友：我們才同居10天

2019-01-28 10:08

別人的年終總不讓人失望 工程師淡定秀45萬網友羨

2019-01-28 10:53

3隻狗9條腿！高雄捕獸夾猖獗

2019-01-27 23:40

前縣議員施金樹貪汙須入監 聲請延後執行遭駁回

2019-01-27 13:00

影／男子心虛逃臨檢闖紅燈 撞人還撞斷號誌桿

2019-01-27 16:20

移工夜飲送同鄉返國 酒駕被抓3人可能「一起回家」

2019-01-28 09:01

防止兒虐補漏 29日開跨部會會議

2019-01-27 23:45

暗夜6車連環撞 釀1死2傷

2019-01-27 23:23

男子疑白嫖遭私刑斷指 7嫌落網送辦

2019-01-27 11:30

外籍餐廳過嗨遭檢舉 警上門查獲逃逸外勞毒品

2019-01-27 14:52

徐永茂老先生過世 子以父名捐贈桃市消防局救護車

2019-01-27 12:03

法官：精障人士欠缺治療而非刑罰

2019-01-28 00:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top