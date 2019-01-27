翻車後平安無事 保時捷女車主環島送萬個便當還願

2019-01-27 13:51 聯合新聞網 綜合報導



27歲陳姓女子日前駕駛保時捷翻車，她出院後發願要環島送便當做愛心。聯合報系資料照片／記者袁志豪翻攝 分享 facebook 一名陳姓女子1月10日開著保時捷出遊，在北宜公路翻車呈現180度倒栽蔥，所幸她與乘客僅受輕傷，但隔天陳姓女子立刻再以現金買下另一輛保時捷，驚人的財力引起熱議。陳女事後發願要環島發1萬個便當給弱勢族群，她昨天（26日）到達雲林、台中發300個便當，累積發放的數目已達到1500個，接獲便當的街友也開心的讚賞陳女漂亮又有愛心。

陳女日前車禍後隔天立刻再購買新車，並在臉書上分享新車照片，新聞報導後讓社會大眾見識到她驚人的財力。對於引起爭議，陳女表示自己只是小人物，曾開過五間美甲店、從事過保險業兼做過翻譯，全靠努力工作才存下了錢。陳姓女子也說自己每個月都有搭台鐵環島來發送便當給遊民，應該是有做好事才獲得保佑。

據《蘋果日報》報導，車禍後陳女體驗到行善的重要性，因此決定繼續做下去。陳女和友人邀請餐飲業者做愛心，昨天現做300杯飲料、300個便當，在斗六人文公園送給弱勢民眾，還到斗六受天宮附近公園贈送給老人家，傍晚則到台中火車站送便當。

陳女說雲林是第5站，之前是在中北部發放便當，而昨晚他們3人在台中火車站發送，過程中有街友告訴陳女，在台灣大道上的仁愛醫院那裡還有一群街友，3人於是轉往該地送便當。300個便當不到20分鐘就發完，但當時還有約百人排隊等待領取，陳女3人只好鞠躬向街友們致意，並告知便當已發完，過幾天會準備多一些再來發送。

沒有拿到便當的街友只好默默地離開，沒有任何怨言，而拿到便當的街友則開心的向陳女道謝。陳女表示看到這些街友沒有錢吃飯感覺很難過，下次會準備多一點便當給大家吃。