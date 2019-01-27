家暴男殺2幼女竟交保 檢抗告才收押

彰化縣37歲廖姓男子因與妻子感情不睦，23日帶走2幼女到台中貓羅溪畔，欲以電線吊頸殺女，2幼女大哭，被路人發現，廖男而停手，警方查辦後，彰化地檢署以廖男涉殺人未遂罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見，法院於同日裁定以5萬元交保，地檢署再提起抗告，並指示警方監控廖男以保護家屬安全，昨日將廖男拘提到案，再度聲請羈押禁見獲准。

廖姓男子與妻子感情不睦，2年前已有家暴紀錄，妻子帶著2幼女住在南投縣，由於廖男因涉犯詐欺案件將入監服刑，妻子最近即讓廖男帶走2幼女回彰化，讓廖男也可享受親情。

不料，因廖男在電話中和廖妻有口角，廖妻又沒接廖男電話，廖男一氣之下，23日中午帶著6歲、7歲兩名幼女到貓羅溪畔，欲以電線吊頸殺女，再自殺，因他2幼女大哭，一旁釣魚的民眾發現小孩哭喊聲，立即上前阻止，廖男而停手，再把2幼女載回彰化家中。

2幼女把情形告訴阿伯(廖男哥哥)，廖男原又要將2女帶走，被哥哥阻止，警方聞訊也查辦此案，彰化地檢署檢察官李莉玲訊後，認為廖男涉犯殺人未遂罪嫌重大，且有逃亡、串證、再犯之虞，於24日下午向法院聲請羈押禁見，但法院裁定以5萬元交保，讓廖男獲保在外。

檢察官25日再提起抗告，同時未免抗告過程中，幼女再度受害，指示警方監控廖男以保護家屬安全，警方回報，廖男行蹤不明，顯有逃亡之虞，李莉玲不待法院審理抗告結果，立即指揮警方於26日在芬園鄉找到廖男將他拘提到案，再度聲請羈押禁見，法院於昨天深夜裁准。

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