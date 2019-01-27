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徐永茂老先生過世 子以父名捐贈桃市消防局救護車

2019-01-27 12:03聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市大溪區徐永茂老先生仙逝，捐贈桃市消防局一輛救護車，為大溪分隊提供更好救護能...
桃園市大溪區徐永茂老先生仙逝，捐贈桃市消防局一輛救護車，為大溪分隊提供更好救護能量，守護大溪居民健康及安全。圖／桃園市消防局提供
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桃園市大溪區徐永茂老先生過世，子女們對父親的思念化為大愛，以徐老先生名義捐贈一輛救護車給桃園市消防局，由市長鄭文燦主持捐贈儀式，同時追贈徐老先生為模範父親。

鄭文燦表示，徐永茂老先生出身棉被世家，結婚後即從台南移居桃園大溪，在此落地生根、擁有一個美滿的大家庭，也憑藉精湛手藝，製作品質優良的手工棉被，加上平時誠信待人，在當地建立非常好的口碑。

徐老先生逝世後，子女們將對父親的思念化為大愛，捐贈一輛救護車給消防局大溪分隊，完成父親遺願，為大溪分隊提供更好的救護能量，保障大溪居民健康及安全。

市長鄭文燦在捐贈儀式表示，徐老先生過去照顧家庭、拉拔子女不遺餘力，子女們皆對社會有所貢獻。長子徐修文在市府警察局服務，過去4年擔任市長隨扈，無論開會、勘查、下鄉、參與各種地方活動，皆盡心盡力，是標準的模範警察。

桃園市消防局長謝呂泉表示，去年消防局救護出勤達10萬55件，其中到院前心肺功能停止（OHCA）經搶救而康復出院共75人，除人員的加強訓練外，更需要精良裝備及新穎救護車，才能讓患者得到最妥善的處置與及時送醫。受贈的救護車包含可折疊式搬運椅、手持式血氧濃度分析儀及自動心臟電擊器（AED）等設備，對消防人員執行緊急救護工作是一大利器，也讓到院前救護可以發揮極大功效，嘉惠大溪區市民朋友。

桃園市大溪區徐永茂老先生仙逝，捐贈桃市消防局一輛救護車，為大溪分隊提供更好救護能...
桃園市大溪區徐永茂老先生仙逝，捐贈桃市消防局一輛救護車，為大溪分隊提供更好救護能量，守護大溪居民健康及安全。圖／桃園市消防局提供
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桃園市大溪區徐永茂老先生仙逝，捐贈桃市消防局一輛救護車，為大溪分隊提供更好救護能量，守護大溪居民健康及安全。圖／桃園市消防局提供
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