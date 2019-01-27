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中和年貨大街熱鬧登場 正妹女警成嬌點

2019-01-27 10:07聯合報 記者袁志豪╱即時報導

新北市議員金瑞龍昨天晚間在臉書粉絲專頁放上與中和警分局中和派出所女警黃慧禎的合照，呼籲昨天、今天中和區公所上午9點至晚上8點，在福和宮旁的廟美綠林小徑與新福和街舉辦年貨大街；由於女警外型亮麗，瞬間引來許多網友讚嘆「正妹波麗士！」

金瑞龍在貼文指出，現場有108個攤位之外，還有二手物資義賣，義賣所得將全數捐助弱勢家庭，大家快來買年貨；網友除了肯定議員的善心留言「金議員讚喔！謝謝你的愛心」，卻也歪樓討論女警「跪求臉書（我是說女警的）」、「好正的波麗士大人」。

新北市議員金瑞龍在臉書粉絲專頁放上與中和警分局中和派出所女警黃慧禎的合照，呼籲大...
新北市議員金瑞龍在臉書粉絲專頁放上與中和警分局中和派出所女警黃慧禎的合照，呼籲大家快來買年貨。圖／翻攝自金瑞龍臉書粉絲專頁
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