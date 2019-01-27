中和年貨大街熱鬧登場 正妹女警成嬌點

2019-01-27 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



新北市議員金瑞龍昨天晚間在臉書粉絲專頁放上與中和警分局中和派出所女警黃慧禎的合照，呼籲昨天、今天中和區公所上午9點至晚上8點，在福和宮旁的廟美綠林小徑與新福和街舉辦年貨大街；由於女警外型亮麗，瞬間引來許多網友讚嘆「正妹波麗士！」