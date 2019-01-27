中山高北上嘉義縣路段6車連環撞 釀1死2傷

2019-01-27 07:47 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



國道一號中山高北上約252公里處，嘉義縣大林交流道下方2公里，今天凌晨2點55分，發生6部車輛連環撞車禍，包括1輛載送液化氧氣空槽車、1輛休旅車、4輛轎車，共造成1死2傷。圖／消防局提供 分享 facebook

國道一號中山高北上約252公里處，嘉義縣大林交流道下方2公里，今天凌晨2點55分，發生6部車輛連環撞車禍，包括1輛載送液化氧氣空槽車、1輛休旅車、4輛轎車，共造成1死2傷，嘉義縣消防局出動6車14名救護人員搶救送醫，事故在凌晨4點處理完畢，車禍原因國道警方鑑定處理中。

警方調查，凌晨2點55分，縣警局勤務中心獲報，在國道一號中山高北上約252公里處(大林交流道下方2公里)，發生連續車禍事故，3點13分搶救人車到達，回報現場為6輛車發生連環車禍。

包括1輛載送液化氧氣空槽車、1輛休旅車、4輛自小客車，現場共有3名傷者，其中38歲賴姓女子當場死亡，另1名60歲女性胸痛、37歲男性胸悶，分別送往大林慈濟醫院救治，現場衝撞力大，車輛碎裂散落一地，慘不忍睹，所幸是液化氧氣空槽車，未發生爆炸等意外，車禍事故正值深夜，視線差，增加搶救困難。

大林慈濟說，先被搶救送到醫院的43歲葉姓女子，胸腔挫傷，上排牙齒斷裂，經治療觀察，未住院，清晨5點出院； 第二位到院的37歲賴姓女子傷勢最重，搶救不治，賴女坐轎車副駕駛座，與賴女同車駕駛的36歲蔣姓男子，右邊肋骨骨折，治療後也在清晨5點出院。

國道一號中山高北上約252公里處，嘉義縣大林交流道下方2公里，今天凌晨2點55分，發生6部車輛連環撞車禍，包括1輛載送液化氧氣空槽車、1輛休旅車、4輛轎車，共造成1死2傷。圖／消防局提供 分享 facebook 國道一號中山高北上約252公里處，嘉義縣大林交流道下方2公里，今天凌晨2點55分，發生6部車輛連環撞車禍，包括1輛載送液化氧氣空槽車、1輛休旅車、4輛轎車，共造成1死2傷。圖／消防局提供 分享 facebook 國道一號中山高北上約252公里處，嘉義縣大林交流道下方2公里，今天凌晨2點55分，發生6部車輛連環撞車禍，包括1輛載送液化氧氣空槽車、1輛休旅車、4輛轎車，共造成1死2傷。圖／消防局提供 分享 facebook 國道一號中山高北上約252公里處，嘉義縣大林交流道下方2公里，今天凌晨2點55分，發生6部車輛連環撞車禍，包括1輛載送液化氧氣空槽車、1輛休旅車、4輛轎車，共造成1死2傷。圖／消防局提供 分享 facebook 國道一號中山高北上約252公里處，嘉義縣大林交流道下方2公里，今天凌晨2點55分，發生6部車輛連環撞車禍，包括1輛載送液化氧氣空槽車、1輛休旅車、4輛轎車，共造成1死2傷。圖／消防局提供 分享 facebook

國道一號中山高北上約252公里處，嘉義縣大林交流道下方2公里，今天凌晨2點55分，發生6部車輛連環撞車禍，共造成1死2傷。圖／消防局提供 分享 facebook