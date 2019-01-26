寒夜一把無名火 彰化花壇一婦人受傷送醫

2019-01-26 21:38 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化縣花壇鄉北口村廖厝巷一間平房，今天晚間8時30分許發生火警，屋內一名47歲婦人自行逃出，但仍受到燒傷、嗆傷，起火原因由消防局調查中。

消防局表示，火警發生後，立即派遣出動各式消防車輛9輛、救護車1輛，消防人員14人，役男2人前往搶救，到達現場，發現為1樓平房起火燃燒，在強風助勢下，火勢十分猛烈，消防人員布了水線灌救，到8時57分將大火撲滅。