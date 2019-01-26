影／台中休旅車拒檢遭警轟1槍 駕駛到案理由很瞎

2019-01-26 21:14 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市警方因23日深夜大里橋頭環中東路七段、國光路口發生3死3傷重大車禍，加強路口路檢，一輛白色休旅車今天凌晨零時許，在路口迴轉拒絕攔查，警朝車輪開1槍仍逃逸。警方經調閱車牌號碼，查出車主是石姓駕駛的妻子，32歲的石姓駕駛下午到案。

石姓駕駛表示，他沒有酒駕，是欠債又常為沒錢和妻子吵架，加上沒有駕照，怕被抓罰很重，又惹了妻子生氣，怕被抓才逃，理由令警方很傻眼；警方詢後依社會秩序維護法裁罰；另依道路交通管理處罰條例舉發不服稽查取締而逃逸、逆向行駛、無照駕駛。

許志弘說，環中東路五段為雙向、四車道，中央有分隔島，他和派出所3名員警昨晚在環中東路五段兩側設置雙向路檢點，今天凌晨，對向有一輛白色休旅車還不到路檢點，就停在路邊，員警上前盤查，休旅車突然迴轉，行駛於內車道。

許志弘指出，他跨過安全島，站在內車道上喝令駕駛停車，休旅車從約30公尺直衝而來，他在距離休旅車約五公尺時朝車輪開了一槍，休旅車仍沒有停車，而是閃過他，改往外側車道逆向逃逸，警方根據車牌號碼查出車主是石姓駕駛的妻子，石姓駕駛下午到案。