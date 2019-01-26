暖警行善9年 曾生死關頭走一遭助貧度難關

2019-01-26 20:07 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市鳳山警分局埤頂派出所員警楊守淮10多年前受到宗教影響，加上警察身分，讓他在勤務之餘時，發現轄區的獨居老人、弱勢族群、邊緣人，有些是社會資源無法照顧，每年他結合廟宇、慈善團體等，相關熱心人士，捐贈民生物資給轄區長輩們，持續9年不間斷，這幾天楊守淮忙著張羅募來物資，將在明天（27日）上午發放，楊拋磚引玉行善，同事們也受到他影響，一同響應做愛心。

楊守淮是警員班132期，從警至今近30年，楊守淮說，去年6月他突然生病，肝指數飆高，當時似乎冥冥中有安排，腦海浮現一個聲音要他去榮總掛急診，一到醫院後，當下檢查出肝指數飆高，罹患猛爆性肝炎，好在緊急到醫院，及早發現展開救治。

楊守淮說，平日信奉媽祖，近10年來每年舉辦的寒冬送暖關懷弱勢，與燕巢慈應寺一同協助，師兄師姐們一同響應，「只要有能力就繼續做下去」。

楊守淮說，警察工作因為勤務關係，深入了解轄區情況，查察戶口，接觸到轄區邊緣戶、獨居老人等，看到他們生活艱苦，在自己能力範圍內幫忙，盡力去做。

楊守淮說，多年前他在路口指揮交通，看到一名媽媽帶著腦性麻痺的女兒過馬路要去復健，他都會刻意慢下來，讓這對母女安全過馬路，言談中才發現這對母女的情況，這對母女之後感謝他在交通安全協助，有次情人節時，還特別送他巧克力致謝。

楊守淮說，贈送物資給轄區需要幫助民眾「「看到他們的笑容，就是最大快樂」」，利用勤務之餘準備相關物資，也有同事們一同加入響應，讓他很感動。