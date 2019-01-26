年關前 南北查獲數量堪比火藥庫違禁爆竹

2019-01-26 16:44 中央社 高雄26日電



年關前南北查獲堪比火藥庫違禁爆竹。海巡署在高雄市鳥松等住宅區查獲歷年囤積煙火數量最大件，總計1.7噸；另外，新北消防局今晨也在一家香鋪旁的貨車上查扣0.5噸各式爆竹。

這批非法爆竹經高雄市政府消防局鑑驗，種類有129種，其中更有大型專業椰型煙火，裝填一半黑火藥，施放時速可達1440公里，可瞬間炸飛一輛汽車。消防局表示，依標準作業非法爆竹先泡水銷毀，「水銷」不能只灑水，必須完全的泡水時間使爆竹煙火完全濕潤。

必要時，要適當破壞爆竹本體，使喪失火藥特性，維護人員安全及避免造成環境污染。水銷後，再由委託的民間專業爆竹業者進行爆竹煙火拆解及回收成分等作業，全程安全監控。

海巡署偵防分署偵防查緝隊會同高市警消本月15日在林姓男子位於高雄鳥松、大社、梓官等租屋處搜索，查獲非法囤積及走私爆竹，有一般爆竹煙火1萬1294.37公斤、專業爆竹煙火5996.46公斤，總計1萬7290.83公斤。

林嫌到案坦承透過網路向綽號「阿力」男子，低價收購大批貨櫃走私進口非法爆竹，以貨車「化整為零」，將非法爆竹囤放承租處。

另外，新北市消防局第一救災救護大隊大觀消防分隊長蔡孟軒，今天凌晨帶隊會同板橋警分局在板橋環河西路一間金香舖旁一輛貨車上查扣大批爆竹煙火，清點數量達0.5噸，儼然是座不定時彈藥庫，當場開罰沒入；由於查獲地點就在是環河道路旁，幸虧及時查獲，否則恐波及無辜路人。

兩案依違反「爆竹煙火管理條例」分別函送檢方偵辦；非法爆竹部分則移請高雄、新北兩地消防局銷燬。

依爆竹煙火管理條例建立「一般爆竹煙火認可制度」，一般爆竹煙火產品於國內工廠製造出廠前或自國外輸入銷售前，需通過「型式認可」及「個別認可」認可程序，經驗證形狀、構造、材質、成份、性能與標示符合規範，並張貼個別認可標示後，始得於市面上販售。