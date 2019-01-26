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影／撞嘉義服裝公司大門柱 轎車成爛鐵車上兩人均亡

2019-01-26 14:57聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣太保市今天下午1時許，黃姓男子駕車失控撞一家服裝公司門牆柱，被拖出後送醫不治，另1男乘客當場死亡，事故原因仍待警方調查。

嘉義縣消防局今天下午1時許接獲民眾報案，指太保市過溝里瓦厝發生車禍，消防人員到場發現，一輛灰色轎車疑失控撞到某服裝公司大門牆柱，車體因強烈撞擊完全變形，幾乎成爛鐵，2名男子受困車上，消防隊調派器材車、破壞車體，才將兩人救出。

現場協助救人員表示，車上2名男子年約20、30多歲，其中一名明顯死亡，另一人也無生命跡象，經救出後送院急救不治。

男子駕駛自小客車，因不明原因失控衝撞路旁大門牆柱。圖／讀者提供
男子駕駛自小客車，因不明原因失控衝撞路旁大門牆柱。圖／讀者提供
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自小客車因不明原因失控衝撞路旁大門牆柱， 車體變形，兩人受困其中。圖／讀者提供
自小客車因不明原因失控衝撞路旁大門牆柱， 車體變形，兩人受困其中。圖／讀者提供
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男子駕駛自小客車，因不明原因失控衝撞路旁大門牆柱， 消防人員 破壞車體救援。圖／...
男子駕駛自小客車，因不明原因失控衝撞路旁大門牆柱， 消防人員 破壞車體救援。圖／讀者提供
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男子駕駛自小客車，因不明原因失控衝撞路旁大門牆柱，車體嚴重變形。圖／讀者提供
男子駕駛自小客車，因不明原因失控衝撞路旁大門牆柱，車體嚴重變形。圖／讀者提供
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