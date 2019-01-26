春節前囤貨？ 板橋查獲500公斤違法爆竹

2019-01-26 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



每逢農曆春節，中國人喜歡熱鬧愛放鞭炮，新北市消防局今天在板橋區查獲一間金紙店在店外小貨車上，違法囤放500公斤各式爆竹煙火，當場查扣沒入並依違反爆竹煙火管理條例開立舉發單，可處以6萬元到30元萬罰鍰。

新北市消防局第一救災救護大隊大觀分隊長蔡孟軒今天凌晨1時許率隊執行爆竹煙火春節稽查專案，在板橋區大觀路一段路旁發現可疑貨車，車上存放大量紙箱並用帆布覆蓋，通報警方到場協助調查，發現車上紙箱內存放大量爆竹煙火，違規重量共500公斤，立即取締查扣並全數沒入。

大觀分隊分隊長蔡孟軒指出，查獲地點旁為金紙店，違規超量存放排炮類爆竹煙火，疑似為因應春節期間提供各下游店家販賣，以大賺利市，因該場所在105年2月就曾被消防局爆竹煙火專案聯檢小組取締的紀錄，列為重點稽查對象，今天前往稽查果真又查獲違法囤積大量爆竹煙火。