金山磺港公共男湯變「雪屋」 居民痛斥太沒公德心

2019-01-26 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市金山區磺港里「磺港公共溫泉」下男湯，日前被發現遭人蓄意破壞，有人持滅火器四處亂噴，整個浴池及地板全部白色粉末，來洗浴的居民看到氣到差點沒昏倒，大罵怎麼變成「雪屋」，里長許明熙說，造成多日無法使用，十分不方便，破壞的行為相當要不得，已報警追查。

磺港里長許明熙說，24日上午9點多，有里民去下男湯洗浴，看到景象差點昏倒，整個浴池遭蓄意破壞，滅火器噴灑整間，實在很誇張，溫泉公共浴室是地方特有，也是里民身心放鬆的所在，豈容有心人士蓄意破壞，不管此人動機為何，已報警調閱相關監視器嚴辦。

許明熙表示，這處男湯泉水是地下湧出，水質相當不錯，多是當地居民前往洗浴，也有觀光客會來，目前男湯已封起來，希望區公所在這兩天內清洗完恢復開放，很多里民都覺不方便，他呼籲，里內所有公共便民措施需要大家一起用心維護，不容有心人士破壞。