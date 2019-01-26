春節腳步近 新北百貨商場災害搶救演練大陣仗
農曆新年腳步逼近，正值民眾前往百貨或大型商場採購年貨的高峰期，新北市消防局第七救災救護大隊為提供民眾更安全的購物和娛樂環境，今天在永和區中山路比漾廣場舉辦春節前搶救演練，模擬災害發生時的緊急搶災應變作為，現場包括滅火、人員疏散及動員雲梯車進行高樓人員搜救，大陣仗演習過程十分逼真。
今天消防演練以比漾廣場自衛消防編組演練為主軸，模擬火災發生時，濃煙火勢迅速擴散至樓上，又因春節期間人潮眾多，亟待疏散救援。商場員工啟動包括滅火班、通報班、避難引導班自衛編組演練，在第一時間依照任務編組進行滅火、通報及疏散購物中心內部民眾；獲報到場的消防人員透過熱顯像儀確認大樓內是否有人員受困，出動雲梯車對高樓窗戶處進行人命救援，其餘消防人員由室內布線滅火，同時成立大量傷病患處理站，檢查救出人員傷勢狀況並評估是否需要送醫。
第七大隊大隊長洪萬見表示，鴨貨商場等大型公共場所若發生災害事故，除造成人命財產損失外，也影響其後續營運，藉此演練提升場所員工對火災通報、疏散、初期滅火的應變能力，結合消防人員救援、雲梯車升梯救援、傷患緊急救護等專業作為，強化消防人員部署搶災效能，他說，這次演練共動員消防人力52名及比漾廣場員工38名，希望透過訓練有素的消防演練，讓民眾可以安心逛街採購過個好年。
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