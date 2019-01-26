台南工地19樓鷹架從天而降 插進工人腳踝

2019-01-26 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市安平區一建築工地現場今天上午9時32分傳出鷹架砸傷人的意外，該工地19樓鷹架從上而下掉落砸下，正好砸在底部施工人員的左脚踝上，疑似開放性骨折，工人哀鳴連連。

台南市消防局救護人員據報立即出動，利用破壞機具切斷鷹架，把鷹架搬開，將人救了出來，緊急送往成大醫院急救。