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雜物清出去住警器裝進來 高雄消防宣導民眾好有感

2019-01-26 09:49聯合報 記者劉星君╱即時報導

年節將近，社團、廟宇舉辦送暖餐會，高市消防局各分隊，利用相關時段，向民眾宣導用火用電安全，高市消防局左營分隊將高市長韓國瑜口號「人進來，貨出得去，高雄發大財」，結合防火宣導，改編成「雜物清出去、住警器裝進來，高雄住好宅」，讓民眾超有感，記憶深刻，搭配愛情摩天輪改成住警器摩天輪，民眾看了都會心一笑。

高市消防局第二大隊第二中隊昨在鳳邑舊城城隍廟的寒冬送暖餐會舉行防火宣導，左營分隊還製作住警器摩天輪，結合住警器小知識舉辦有獎徵答，並現場針對油鍋滅火實境教學，提醒民眾正確面對煮食不慎造成火警，不會因為慌亂導致火勢增長，使災害更加嚴重。

為讓防災觀念記憶深刻，左營分隊將市長韓國瑜口號改編防火宣導標語，「雜物清出去、住警器裝進來，高雄住好宅」，提醒民眾家中不要堆放大量雜物、可燃物，若發生火災易造成延燒，家中裝設住警器，可以提早即時發現火警，即時展開逃生應變。

高市消防局第二大隊第二中隊說，歷年春節前發生火災案件率常有偏多，利用舉辦送暖餐會活動，參與人員大多為避難弱勢者（火災時避難逃生能力相對較低），提醒民眾居家防火常識。

年節將近，社團、廟宇舉辦送暖餐會，高市消防局各分隊，利用相關時段，向民眾宣導用火...
年節將近，社團、廟宇舉辦送暖餐會，高市消防局各分隊，利用相關時段，向民眾宣導用火用電安全，高市消防局左營分隊將高市長韓國瑜口號「人進來，貨出得去，高雄發大財」，結合防火宣導，改編成「雜物清出去、住警器裝進來，高雄住好宅」，讓民眾超有感，記憶深刻，搭配愛情摩天輪改成住警器摩天輪，民眾看了都會心一笑。記者劉星君／翻攝
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年節將近，社團、廟宇舉辦送暖餐會，高市消防局各分隊，利用相關時段，向民眾宣導用火...
年節將近，社團、廟宇舉辦送暖餐會，高市消防局各分隊，利用相關時段，向民眾宣導用火用電安全，高市消防局左營分隊將高市長韓國瑜口號「人進來，貨出得去，高雄發大財」，結合防火宣導，改編成「雜物清出去、住警器裝進來，高雄住好宅」，讓民眾超有感，記憶深刻，搭配愛情摩天輪改成住警器摩天輪，民眾看了都會心一笑。記者劉星君／翻攝
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年節將近，社團、廟宇舉辦送暖餐會，高市消防局各分隊，利用相關時段，向民眾宣導用火用電安全，高市消防局左營分隊將高市長韓國瑜口號「人進來，貨出得去，高雄發大財」，結合防火宣導，改編成「雜物清出去、住警器裝進來，高雄住好宅」，讓民眾超有感，記憶深刻，搭配愛情摩天輪改成住警器摩天輪，民眾看了都會心一笑。記者劉星君／翻攝
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韓國瑜火災
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