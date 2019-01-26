影／埔里變電箱爆炸 警拿滅火器救援化解危機

2019-01-26 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣埔里鎮南昌街變電箱24日深夜爆炸起火，並往民宅二樓竄燒，下方的轎車更是岌岌可危，幸好埔里警分局鯉潭派出所員警林立文、林明蔚和實習生鄭洪量、曾耀鋒巡邏經過，用手持滅火器先壓制火勢，並冒險開走轎車，避免災情擴大，化解危機，獲得居民一致稱讚。

「碰！碰！碰」，埔里鎮南昌街24日深夜10點半，突然傳出劇烈爆炸聲響，讓附近居民驚醒。民眾出外查探，發現掛在電線桿上的變電箱爆炸起火，冒出陣陣濃煙和火光，並延燒到一旁民宅。電桿底下停放一輛白色轎車，隨時可能被波及，女車主想把車子開走，但爆炸聲勢驚人，根本不敢靠近，只能不斷喊著「怎麼辦…」

員警林立文、林明蔚和實習生鄭洪量、曾耀鋒巡邏經過，緊急通報勤務中心及119派員支援處理，鄭、曾2名實習生在南昌街兩端協助交管，避免民眾靠近危險。員警也奔回巡邏車上取出滅火器滅火，支援的埔里派出所員警曾紹文、高令軍亦到場，由居民提供滅火器讓警方滅火用，在5支滅火器分頭噴救下，先壓制火勢不再蔓延。

因為女車主不敢將車移開，曾紹文見火勢已受控制，評估現場狀況後，冒險將轎車開走，消防隊也抵達現場，接續將火勢完全撲滅，經檢視現場，幸無人員受傷。