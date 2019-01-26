無良工頭捲款落跑 警助小夫妻找資源度難關

2019-01-26 08:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市21歲許男從事水電臨時工，被工頭欠款7萬元，許男買不起奶粉與尿布，17歲小妻子與2個月大男嬰生活陷入困境。台中市一分局警員林志營得知，向慈善單位申請馬上關懷，並建議年輕夫妻一位白天上班、一位晚上工作，一家人早日恢復正常生活。

經友人轉介，台中市第一分局警備隊警員林志營得知這對小夫妻困境，立即聯絡神岡區通天宮，主委許永欣專程前來致贈3千元紓困，再協助轉介東區區公所申請馬上關懷，再向台中市通天宮、南清功德會、友愛、善願等慈善團體申請補助。

警員林志營昨天指出，許姓男子3歲時喪父，母親再嫁失聯，從小由祖父母撫養，兩老從事採檳榔臨時工，每月賺不到1萬元，生活貧困，許男國中畢業後即輟學，靠打工維持家計。

許男17歲小妻子洪女，國小喪父，由祖父母撫養長大，因工作結識許男，兩人有著類似的家庭背景、相知相惜結婚，去年底生下幼子，全家生計靠許男一人獨撐。

去年底，許男應徵建築水電外包商，擔任水電工助理，每月薪資3萬元，因家境困難，許先向綽號「大雄」的工頭預支一個月薪水，約定每月償還5千元。

許男本以為可以給小妻子與2個月大兒子穩定生活，未料工作3個月後，未領到任何薪水，且工頭「大雄」無預警失聯，7萬元工資不翼而飛。許男預支的頭筆3萬元薪資早已用盡，眼見沒錢替兒子買奶粉、尿布，相當心急。