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鐵軌旁釣魚甩竿？ 竹南婦人遭電擊送醫

2019-01-25 19:31聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣竹南鎮五福大橋旁的海線鐵道，傍晚接近6點，驚傳一名婦人疑似在鐵道旁釣魚甩竿，卻不慎誤觸鐵道高壓電線，手腳嚴重燒灼，苗栗縣消防局趕往救護，送往頭份為恭醫院救治，意外原因仍待調查。

苗栗縣消防局表示，傍晚5點48分據報，五福大橋附近鐵軌發生電擊意外，60歲劉姓婦人在現場釣魚遭電擊受傷，救護人員趕到時她的意識清楚，但身上燒灼傷嚴重送醫。

苗栗縣竹南鎮五福大橋附近鐵道，傍晚發生婦人疑似釣魚遭電擊意外，手腳嚴重燒灼，救護...
苗栗縣竹南鎮五福大橋附近鐵道，傍晚發生婦人疑似釣魚遭電擊意外，手腳嚴重燒灼，救護人員趕往救援。圖／苗栗縣消防局提供
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苗栗縣竹南鎮五福大橋附近鐵道，傍晚發生婦人疑似釣魚遭電擊意外，手腳、衣物嚴重燒灼...
苗栗縣竹南鎮五福大橋附近鐵道，傍晚發生婦人疑似釣魚遭電擊意外，手腳、衣物嚴重燒灼。圖／苗栗縣消防局提供
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苗栗縣竹南鎮五福大橋附近鐵道，傍晚發生婦人疑似釣魚遭電擊意外，救護人員趕往救援。圖／苗栗縣消防局提供
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苗栗縣竹南鎮五福大橋附近鐵道，傍晚發生婦人疑似釣魚遭電擊意外，救護人員趕往救援。圖／苗栗縣消防局提供
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苗栗縣竹南鎮五福大橋附近鐵道，傍晚發生婦人疑似釣魚遭電擊意外，手腳嚴重燒灼，救護人員趕往救援。圖／苗栗縣消防局提供
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苗栗縣鐵道
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