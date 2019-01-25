鐵軌旁釣魚甩竿？ 竹南婦人遭電擊送醫

2019-01-25 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣竹南鎮五福大橋旁的海線鐵道，傍晚接近6點，驚傳一名婦人疑似在鐵道旁釣魚甩竿，卻不慎誤觸鐵道高壓電線，手腳嚴重燒灼，苗栗縣消防局趕往救護，送往頭份為恭醫院救治，意外原因仍待調查。