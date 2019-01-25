機車路中突轉彎 無辜女機車駕駛跌傷

2019-01-25 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



不守交通規則真害人不淺！台中市萬姓市民昨騎機車在太平區中山路4段117-2號前突然橫越馬路，讓正常行駛中的趙姓女駕駛對此意外來不及閃避，當場摔倒在路上，導致手、腳和腰部都受傷。

警方說，所幸趙女（24歲）送醫後已無大礙，萬姓男子（43歲）則被警方依違反道路交通管理處罰條例中的「不依規定駛入來車道」處以900元罰金。

警方說，對於趙女所受的傷和機車的損害如何賠償，兩人請調解委員會調解。