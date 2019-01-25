過年消費場所火災風險高 消防演練保平安

2019-01-25 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



年節將至，進入消費旺季，台北市消防局陸續在飯店、大賣場、年貨大街及購物廣場演練，模擬火災應變，由於大批人潮提升風險，希望加強業者防災意識，讓民眾平安過好年。

昨天消防隊連續辦理兩場演練，上午結合信義區的台北南山廣場，模擬攤商電線走火發生火警，現場有餐廳、辦公室及購物廣場，為北市第二高商辦大樓，一旦火災風險較高；因應春節飯店房客多，下午選定萬華區的台北凱達大飯店，情境是9樓房客過度使用電源，造成插座短路起火。

官方預估，大同區的迪化年貨大街將吸引30萬人次，本月14日，消防隊在永樂市場西側廣場演練，假想攤商使用延長線過載，導致電線短路起火，引燃周邊可燃物後延燒市場；本月17日，消防隊在松山區的家樂福三民店演練，模擬1樓美食攤位用電不慎擴大延燒。

演練由消防局與民間合作，業者、社區巡守隊以「視訊119」APP報案，啟動自衛消防編組，初期滅火及疏散人潮，消防隊出動救災救護車輛，執行鐵窗及捲門破壞、雲梯車與梯架垂直救援、射水滅火、大量傷病患等搶救。