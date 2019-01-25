17公噸非法爆竹藏民宅 其中這款煙火威力能炸飛汽車

2019-01-25 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



年關近，海巡署南部分署加強查緝非法囤放煙火與爆竹，檢察官指揮搜索林姓男子租賃在大社、鳥松等地位於住宅區的4處倉庫，共查獲爆竹煙火129種，總重17公噸，其中「椰型煙火」裝填一半黑火藥，可瞬間炸飛一輛汽車，爆炸威力驚人。

海巡署偵防查緝隊接獲情資，林姓男子（37歲）疑似囤積、私運非法爆竹，本月15日，橋頭地檢署主任檢察官李廷輝指揮偵辦，苓雅分局會同消防隊人員前往鳥松、大社、梓官等四處倉庫搜索，共查獲一般爆竹煙火（民眾可施放）11.2公噸，專業爆竹煙火（須專業證照才能施放）5.9公噸，總計17290公斤。

查緝人員調查發現，林嫌租賃的倉庫共四處，其中兩處夾雜在人口稠密的住宅區內，另兩處倉庫較空曠，附近仍有零星住家。嫌犯供稱，透過網路向綽號「阿力」的男子接洽，以低價購入中國製貨品，將爆竹煙火走私來台，上岸後化整為零，貨車將非法爆竹運送各地倉庫。

「很少看見這麼大量的爆竹煙火，所幸未發生意外」偵辦人員說，查獲的爆竹煙火種類共計129種，外包裝文字簡繁體字都有，其中一批專業「椰型煙火」是管制型煙火，已裝填一半黑火藥，施放時速高達1440公里，威力可瞬間炸飛一輛汽車，以前曾發生過炸死人意外，煙火倉庫藏匿在住宅區內，若不慎引爆，恐造成重大傷亡。