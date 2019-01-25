大台南公車路口車禍 刑事小隊長父親慘死輪下

2019-01-25 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市85歲呂姓老翁上午從北區和緯路一段騎車，抵達旭日街口準備左轉，在對面自家經營的餃子店口，與大台南公車相撞，呂翁連人帶機車被捲進車底，警消獲報到場，將人搶救出來，緊急送醫仍告不治。警方調查，死者為第6分局一刑事小隊長的父親，已著手調查事故原因。

呂翁家屬說，死者當時沿和緯路一段東往西方向行駛，抵達旭日街口時準備左轉，要到對面自家經營的餃子館，就差了一個路口，竟遭逢不幸，令目擊家人不敢置信，趕緊救人送醫。死者孫女說，她騎車跟在爺爺身後，她還瞄了一下後照鏡，根本沒發現公車，沒一下公車就出現且撞上爺爺，她見狀趕緊大喊家人出來救人。

61歲王姓公車司機說，當時車子時速約50公里，他看到死者人車時，就緊急煞車，但沒有煞住撞上。這輛歷史博物館到台南站的18號大台南公車在現場勘驗，業者隨後調派另輛公車將受到驚嚇10多名乘客接駁離去。

台南市警5分局鑑識人員現場測量發現，從地上煞車痕推測，當時公車車速應該蠻快的，否則應該可以煞停，避免撞到人車。警方表示，肇事原因仍待一步釐清。