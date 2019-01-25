強化春節救災 桃園消防啟用CCIO和快速救援小組RIT

2019-01-25 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



春節年假長達9天，桃園市消防局第二大隊今天與華泰名品城舉辦救災組合演練，提升華泰自衛消防編組人員應變之能力，確保該場所消防安全。

第二大隊指出，華泰名品城購物中心於2015年12月開幕營運，假日人潮出入眾多總是絡繹不絕，業者整體開發分為3期前兩期已完工啟用，第3期預訂2019年營運。

消防局去年起推動「搶救責任區訪視」，讓各大隊所屬消防分隊平時訪視轄區場所，了解各場所特性、內部空間動線，並預先擬定搶救策略。華泰名品城購物中心出遊購物民眾更加人山人海，如有發生災害其搶救工作勢必困難重重，因此特別規畫這場演練。

演練假設華泰名品城2樓美食廣場因炊事不慎引發大火，通報人員確認火警後立即啟動自衛消防機制，演練火災通報、滅火、避難引導、安全防護及緊急救護等作業，由於現場火勢猛烈滅火班無法控制初期火勢，於消防人員到達後，華泰名品城自衛消防隊長將後續搶救工作移交給消防局現場指揮官統籌調度。

消防搶救演練項目除滅火、人命搜救、大量傷患機制外，還加入「共生面罩」救援、RIT（快速救援小組）搜救，演練過程生動逼真，隨著災害等級的提升，指揮層級也由分隊層級提升至大隊層級，藉由成立前進指揮所及大隊指揮幕僚群進駐，運用CCIO（火場事故救災指揮與管理系統）的制度讓火場安全管控，由各面的指揮官負責所屬人員安全管控事宜，並進行安全回報有條不紊地管理災害現場，讓災害現場各個救災單位都能各司其職分工合作。

由於災害現場變化萬千，消防人員在災害現場搶救總是伴隨著危險，難以預料下一刻會有何突發狀況，災害現場的安全管制更為重要，同時也突顯RIT救援小組的必要性，在有限的救災資源下，唯有靠平時紮實的訓練及演練，才能達到「防患未然」的目摽。