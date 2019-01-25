太扯！ 汽車進廠維修 竟收到紅線違停罰單

2019-01-25 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市34歲陳姓男子今年初連續收到11張紅線違停罰單，全是民眾拍照舉發，地點全都在深坑區深坑老街，他不諱言曾在老街紅線違停，但仔細檢視卻發現舉發照片，疑似有重複使用，就連他車子明明在新店進廠保養，竟也收到在深坑老街違罰單，讓他質疑連檢舉達人惡意舉發，氣得檢具當天進廠維修刷卡單據向新北市交通大隊申訴。

陳姓男子表示，去年在新北市深坑老街經營娃娃機台，深夜補貨時會確曾為貪圖方便，將自小客車停放在店門口紅線上，今年1月開始陸續接獲11張發單，遭檢舉事由為「在畫有紅線路段停車」，他仔細看檢舉人提供的照片，懷疑照片幾乎都是同一時段所連續拍攝，再分成多日逐次檢舉。

更誇張的是，去年12月20日遭檢舉的罰單，違規時間為下午4時許，但檢舉照片卻明顯像是半夜所拍，且當時車子送到新店區中正路的保養廠維修，有保養廠的刷卡單據可以佐證，強調根本不可能在同一時間將車輛開到深坑區。

新北市交大大隊長李宏振表示，全市去年共有多達78萬多件民眾檢舉違規，統一由交通大隊分給各轄區警分局審核製單告發，在開立發單時，若是同一個違規地點、車牌，系統會跳出以前的罰單資料供警員比對，他說，由於檢舉數量龐大，員警在處理中難免會有疏失。