大台南公車路口闖禍 85歲老騎士卡底盤重傷送醫

相關新聞
工人安裝廣告招牌不慎 當著哥哥面墜樓重傷2019-01-25 20:34
政大男大生宿舍中燒炭 警消到場已明顯死亡2019-01-26 00:03
女騎車順手牽羊偷包包 新莊警調閱監視器抓人2019-01-25 22:41
光頭男付2張百元假鈔買鹹水雞 攤商虧大報警2019-01-25 22:24
招牌工人因安全繩未綁好墜樓重傷 專家提救命7撇步2019-01-25 21:18
鐵軌旁釣魚甩竿？ 竹南婦人遭電擊送醫2019-01-25 19:31
機車路中突轉彎 無辜女機車駕駛跌傷2019-01-25 17:26
過年消費場所火災風險高 消防演練保平安2019-01-25 17:03
17公噸非法爆竹藏民宅 其中這款煙火威力能炸飛汽車2019-01-25 16:10
大台南公車路口車禍 刑事小隊長父親慘死輪下2019-01-25 15:23
強化春節救災 桃園消防啟用CCIO和快速救援小組RIT2019-01-25 15:22
太扯！ 汽車進廠維修 竟收到紅線違停罰單2019-01-25 15:16
影／憲警破窗逮搶匪 屏東分局聯手憲兵隊防搶2019-01-25 14:31
百桶沙拉油被甩出車外 田中鎮道路油膩膩2019-01-25 14:05
影／女駕駛飆車蛇行10公里 警掏槍破窗畫面曝光2019-01-25 14:03
獨╱轎車翻覆旋轉360度還往前衝 機車騎士險遭殃2019-01-25 13:59
台66新屋段曳引車事故散落條波及重機 車流嚴重回堵2019-01-25 13:55
「你沒本事賺錢」 暴怒夫打死妻子才後悔2019-01-25 12:49
獨／女駕車逆向、蛇行10公里 差點撞進麥當勞得來速2019-01-25 11:20
重機違規迴轉撞擊騎機車父子 1人失去生命跡象2019-01-25 10:14
情侶吵架女5樓墜2樓 澳男子爬2樓雨遮救人墜1樓2019-01-25 09:14
咬死浪浪比特犬遭沒入 飼主函辦終生禁養2019-01-25 00:08
警破電子煙集團 扣市值千萬煙油2019-01-25 00:08
酒駕奪命！送貨員爛醉 撞翻小黃釀3死2019-01-25 00:08
遊覽車撞傷男童 塞了700元就跑2019-01-25 00:08
寵物若遭比特犬攻擊 專家：強力水柱脫困2019-01-24 22:15
臉書瘋傳私刑比特犬飼主 警：假消息2019-01-24 20:51
退休公務員遭詐騙200萬退休金 警方逮捕一對男女車手2019-01-24 20:11
不爽員警態度拒酒測 法官：縱使真的不好也不能拒絕2019-01-24 20:09
撞破豪宅瓷器鐘賠30萬元買新的 抱回破鐘2019-01-24 19:58
車牌「6」變「8」 歹徒飛車搶劫仍被捕2019-01-24 19:51
機車沒拔鑰匙就騎走 警追30公里20分鐘逮賊失主讚2019-01-24 18:59
鬼鰏魟是保育類物種 台中岸巡檢查漁獲時意外發現2019-01-24 18:33
高雄風槍奪命女童確定死因 檢：氣體栓塞2019-01-24 13:29
醫美害我右眼失明 鼻樑潰爛 「冒牌生」變成身障者2019-01-14 15:50
國道5號雪山隧道內發生火燒車 目前二線道均封閉通行2019-01-08 09:15
熱門文章
徵過年假男友「帥的話可以做愛」 警方出面說話了2019-01-25 10:03
郵局E罩杯女行員好亮眼 網友讚她神似「王祖賢」2019-01-25 17:18
大台南公車路口車禍 刑事小隊長父親慘死輪下2019-01-25 15:23
幫老闆發120萬年終獎金沒他份 網：比悲傷更悲傷的故事2019-01-25 12:47
友人堂弟結婚求幫出禮車 他回絕：新娘是我前女友2019-01-25 12:03
金門警方破獲暴力討債集團 主嫌僅22歲2019-01-25 16:42
鐵軌旁釣魚甩竿？ 竹南婦人遭電擊送醫2019-01-25 19:31
辦同學會只為炫富？ 她在門口發喜帖後還幹這種事2019-01-25 16:35
老闆說年終紅包只有百元鈔 他失望打開卻發現「全是美金 」2019-01-25 19:55
五河局前政風主任涉喝花酒貪汙 法院今判無罪2019-01-25 17:57
性侵辯想到老婆他「軟掉」 女子體內精液...網友的2019-01-25 14:34
殺人焚屍月賠2百可教化逃死 朱學恒：司法改革噁心2019-01-25 10:02
17公噸非法爆竹藏民宅 其中這款煙火威力能炸飛汽車2019-01-25 16:10
改槍界南霸天白目宗又被逮 曾嗆「用我槍死的是警察」2019-01-25 17:03
里區掃除驚見「矽膠情人」 網笑：誰的女朋友掉了？2019-01-25 17:21
甯嘉科技姐妹花吸金逾15億 其中3億被她賭光2019-01-25 18:57
太扯！ 汽車進廠維修 竟收到紅線違停罰單2019-01-25 15:16
重機違規迴轉撞擊騎機車父子 1人失去生命跡象2019-01-25 10:14
幼稚園師怨低薪還向孩子要錢 家長問：要包紅包給老師？2019-01-25 14:10
獨／女駕車逆向、蛇行10公里 差點撞進麥當勞得來速2019-01-25 11:20
工人安裝廣告招牌不慎 當著哥哥面墜樓重傷2019-01-25 20:34
情侶吵架女5樓墜2樓 澳男子爬2樓雨遮救人墜1樓2019-01-25 09:14
台66新屋段曳引車事故散落條波及重機 車流嚴重回堵2019-01-25 13:55
「把你當炮友」妻與已婚小王對話全都錄 法官判賠15萬2019-01-25 21:26
影／女駕駛飆車蛇行10公里 警掏槍破窗畫面曝光2019-01-25 14:03
惡老闆下藥性侵女員工 法院判刑8年定讞2019-01-25 13:07
上山看夜景卻強逼女手淫 男網友遭起訴強制猥褻2019-01-25 17:20
國語日報一審敗訴！國產署打官司討回都更價值80億土地2019-01-25 14:35
大台南公車路口闖禍 85歲老騎士卡底盤重傷送醫2019-01-25 11:41
拾荒男撿4千元風扇只賣15元 法官：關20天或罰2萬2019-01-25 09:57
獨╱轎車翻覆旋轉360度還往前衝 機車騎士險遭殃2019-01-25 13:59
時隔6年 金門破獲治平專案檢肅目標2019-01-25 15:12
「你沒本事賺錢」 暴怒夫打死妻子才後悔2019-01-25 12:49
五股深夜5聲槍響劃破夜空 勇警開槍阻群眾鬥毆2019-01-25 11:17
車商賣毒繳310萬贓款求交保過年 法官：會逃亡不准2019-01-25 08:59
強邀妹子超跑招待所陪酒被拒 竟當街開槍2人遭訴2019-01-25 12:59
「借錢容易討債難」 25K男賴債手法堪稱無敵2019-01-25 19:58
影／憲警破窗逮搶匪 屏東分局聯手憲兵隊防搶2019-01-25 14:31
百桶沙拉油被甩出車外 田中鎮道路油膩膩2019-01-25 14:05
「瘋狂比利」被警察辦了 直播打手槍還揚言殺人2019-01-25 19:53
留言